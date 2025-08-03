Galatasaray'dan forma satışında rekor hedefi!

Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi dünya çapında yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, bu sezon forma satışlarında da çıtayı yükseltti.
UEFA'nın Mart ayında yayımladığı Avrupa Kulüp Finans ve Yatırım Raporu'na göre, 2023-24 sezonunda Süper Lig'in en çok ürün ve forma satan kulübü sarı-kırmızılılar oldu. 2023 yılı forma ve lisanslı ürün gelirini 35 milyon Euro'ya çıkaran Galatasaray, bir önceki sezon Avrupa genelinde 85 milyon Euro ile en çok forma satan 9. kulüptü.
RAKİPLERE AÇIK ARA FARK
2023-24 sezonu rakamlarına göre Galatasaray, Fenerbahçe'ye 16 milyon, Beşiktaş'a ise tam 51 milyon Euro fark attı.
YENİ SEZONDA HEDEF REKORU KIRMAK
UEFA'nın 2024-25 verileri henüz açıklanmamış olsa da Galatasaray'ın hedefi net: 1.5 milyon forma satarak yeni bir rekora imza atmak.
UEFA'nın Mart ayında yayımladığı Avrupa Kulüp Finans ve Yatırım Raporu'na göre, 2023-24 sezonunda Süper Lig'in en çok ürün ve forma satan kulübü sarı-kırmızılılar oldu. 2023 yılı forma ve lisanslı ürün gelirini 35 milyon Euro'ya çıkaran Galatasaray, bir önceki sezon Avrupa genelinde 85 milyon Euro ile en çok forma satan 9. kulüptü.
RAKİPLERE AÇIK ARA FARK
2023-24 sezonu rakamlarına göre Galatasaray, Fenerbahçe'ye 16 milyon, Beşiktaş'a ise tam 51 milyon Euro fark attı.
YENİ SEZONDA HEDEF REKORU KIRMAK
UEFA'nın 2024-25 verileri henüz açıklanmamış olsa da Galatasaray'ın hedefi net: 1.5 milyon forma satarak yeni bir rekora imza atmak.