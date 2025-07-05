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Galatasaray'da pazarlıkta son viraj: Lucumi

Galatasaray, Bologna'nın 28 milyon euro istediği Jhon Lucumi transferinde farkı 5 milyona indirdi. İşte detaylar...

calendar 05 Temmuz 2025 11:45
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da pazarlıkta son viraj: Lucumi
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Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi transferinde önemli aşama kaydetti. 

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoper için yapılan pazarlıklarda fiyat farkını azaltmayı başardı.

Kontratı 2026'da sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu Jhon Lucumi için Bologna ilk etapta 28 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini işaret etmişti. Ancak İtalyan kulübü bu rakamda indirime giderek talebini 20 milyon Euro seviyesine çekti.



MAKAS DARALDI

Galatasaray ise ilk teklifini 10 milyon Euro'dan başlatırken, son olarak 15 milyon Euro'ya kadar çıktı. İki kulüp arasındaki makas 5 milyon Euro'ya kadar düştü.

OKAN BURUK, YÖNETİME ISRARCI

Teknik direktör Okan Buruk'un, Lucumi transferine büyük önem verdiği ve oyuncunun Davinson Sanchez ile savunmada iyi bir tandem oluşturabileceğini düşündüğü belirtildi. Buruk'un bu doğrultuda yönetime ısrarcı olduğu öğrenildi.

AVRUPA'DAN YAKIN TAKİPÇİLERİ VAR

Öte yandan Premier Lig temsilcileri Aston Villa ve Bournemouth ile birlikte Roma'nın da Lucumi'ye ilgisinin bulunduğu aktarıldı. Ancak oyuncunun, diğer adaylara kıyasla Galatasaray'ın sunduğu maaş teklifini kabul etmeye daha yatkın olması, bu transferde sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 44 maça çıkan Lucumi, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. 

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