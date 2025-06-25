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Galatasaray'da kaleci için rota Chelsea!

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin kadrosunda bulunan iki kaleci için bastırıyor.

calendar 25 Haziran 2025 09:42
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da kaleci için rota Chelsea!
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Fernando Muslera sayesinde 14 yıldır kaleci sorunu yaşamayan Galatasaray'ın 1 numara arayışı devam ediyor.

PETROVIC'İN FİYATI EL YAKIYOR

Uruguaylı file bekçisinin ayrılığıyla birlikte harekete geçen Cimbom, Londra ekibi Chelsea'ye kilitlendi. Çünkü sarı-kırmızılı ekibin ilgilendiği iki file bekçisinin bonservisi İngiliz ekibinde. Okan Buruk'un ilk tercihi Djordje Petrovi. Geçen sezonu Strasbourg'da kiralık geçiren, performansıyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Sırp kaleci 25 milyon Euro'luk fiyatıyla el yakıyor.

ALTERNATİF YENİNDEN CHELSEA'DEN

Alternatifi ise Filip Jorgensen... UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea'nin kalesini koruyan 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisine de 20 milyon Euro isteniyor.


Sarı-kırmızılılar iki kaleciden birisini kadrosuna katmak için İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. 


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