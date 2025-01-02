Galatasaray'da gözler Nelsson'da!

Galatasaray'da düşünülmeyen isimlerden Victor Nelsson, kulüp arıyor ve en doğru teklifi bekliyor.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gözler Nelsson'da!
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02 Ocak 2025 13:11
Son güncelleme 02 Ocak 2025 13:13
Galatasaray'da düşünülmeyen isimlerden Victor Nelsson'un kararı bekleniyor.

Okan Buruk, transfer döneminin başlayacağı 13 Ocak'ı işaret edip, Nelsson'un karar vermesi gerektiğini vurgulamıştı.

EN DOĞRU TEKLİFİ BEKLİYOR

Danimarkalı stoperin kulüp aradığı ve en doğru teklifi beklediği aktarıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 140 maçta sahaya çıkan Nelsson, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

2026'YA KADAR KONTRATI VAR

Nelsson'un 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.   

 
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