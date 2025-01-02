Galatasaray'da gözler Nelsson'da!

Galatasaray'da düşünülmeyen isimlerden Victor Nelsson'un kararı bekleniyor.
Okan Buruk, transfer döneminin başlayacağı 13 Ocak'ı işaret edip, Nelsson'un karar vermesi gerektiğini vurgulamıştı.
EN DOĞRU TEKLİFİ BEKLİYOR
Danimarkalı stoperin kulüp aradığı ve en doğru teklifi beklediği aktarıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında 140 maçta sahaya çıkan Nelsson, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
2026'YA KADAR KONTRATI VAR
Nelsson'un 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
Okan Buruk, transfer döneminin başlayacağı 13 Ocak'ı işaret edip, Nelsson'un karar vermesi gerektiğini vurgulamıştı.
EN DOĞRU TEKLİFİ BEKLİYOR
Danimarkalı stoperin kulüp aradığı ve en doğru teklifi beklediği aktarıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında 140 maçta sahaya çıkan Nelsson, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
2026'YA KADAR KONTRATI VAR
Nelsson'un 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.