Galatasaray'da en istikrarlısı Muslera

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera oldu.
Süper Lig'de sezonu 30 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 95 puan topladı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.
Üst üste 3, toplamda 25. kez mutlu sona ulaşarak Türk futbol tarihinde 5. yıldızı takmaya hak kazanan kadroda 35 farklı futbolcu Süper Lig'de süre aldı. Bu oyuncular arasında en fazla süreyi 3 bin 59 dakika ile 14 sezonluk kariyerini sonlandıran Muslera oldu. Tecrübeli kaleci, tamamı ilk 11'de 34 maçta forma giydi.
Uruguaylı file bekçisini 2 bin 268 dakika ile vatandaşı Lucas Torreira izledi. Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı ise 2 bin 758 dakika ile en fazla forma giyen üçüncü futbolcu konumunda.
İlk 10'da 4 Türk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa taşıdığı takımında birçok Türk futbolcuya da uzun süreler verdi.
Buruk, ligde en fazla süre tanıdığı ilk 10 futbolcu arasında 4 Türk yer aldı. Abdülkerim Bardakcı, 2 bin 758 dakika ile üçüncü, Barış Alper Yılmaz 2 bin 616 dakika ile beşinci, Yunus Akgün 2 bin 115 dakika ile sekizinci, Kaan Ayhan ise bin 725 dakika ile onuncu sırada yer buldu.
Yaş ortalaması 27
Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,2 oldu.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma giyen futbolcular arasında en tecrübelisi 16 Haziran 1986 doğumlu (38) Fernando Muslera. Tecrübeli file bekçisini 6 Mayıs 1987 (38) doğumlu Dries Mertens izledi.
En genç oyuncular ise 20 Nisan 2007 doğumlu (18) Berat Luş ile 18 Ocak 2007 doğumlu (18) Arda Ünyay oldu.
Performans
Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların performansı şöyle:
Süper Lig'de sezonu 30 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 95 puan topladı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.
Üst üste 3, toplamda 25. kez mutlu sona ulaşarak Türk futbol tarihinde 5. yıldızı takmaya hak kazanan kadroda 35 farklı futbolcu Süper Lig'de süre aldı. Bu oyuncular arasında en fazla süreyi 3 bin 59 dakika ile 14 sezonluk kariyerini sonlandıran Muslera oldu. Tecrübeli kaleci, tamamı ilk 11'de 34 maçta forma giydi.
Uruguaylı file bekçisini 2 bin 268 dakika ile vatandaşı Lucas Torreira izledi. Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı ise 2 bin 758 dakika ile en fazla forma giyen üçüncü futbolcu konumunda.
İlk 10'da 4 Türk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa taşıdığı takımında birçok Türk futbolcuya da uzun süreler verdi.
Buruk, ligde en fazla süre tanıdığı ilk 10 futbolcu arasında 4 Türk yer aldı. Abdülkerim Bardakcı, 2 bin 758 dakika ile üçüncü, Barış Alper Yılmaz 2 bin 616 dakika ile beşinci, Yunus Akgün 2 bin 115 dakika ile sekizinci, Kaan Ayhan ise bin 725 dakika ile onuncu sırada yer buldu.
Yaş ortalaması 27
Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,2 oldu.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma giyen futbolcular arasında en tecrübelisi 16 Haziran 1986 doğumlu (38) Fernando Muslera. Tecrübeli file bekçisini 6 Mayıs 1987 (38) doğumlu Dries Mertens izledi.
En genç oyuncular ise 20 Nisan 2007 doğumlu (18) Berat Luş ile 18 Ocak 2007 doğumlu (18) Arda Ünyay oldu.
Performans
Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların performansı şöyle:
|Futbolcu
|Yaş
|Uyruk
|Kadroda
|Maç
|İlk 11
|Gol
|Sarı
|Kırmızı
|Süre (Dk)
|Fernando Muslera
|38
|Uruguay
|34
|34
|34
|1
|8
|-
|3059
|Lucas Torreira
|29
|Uruguay
|33
|32
|32
|5
|4
|-
|2768
|Abdülkerim Bardakcı
|30
|Türkiye
|32
|32
|32
|3
|4
|-
|2758
|Davinson Sanchez
|28
|Kolombiya
|33
|31
|31
|3
|7
|-
|2709
|Barış Alper Yılmaz
|25
|Türkiye
|32
|32
|31
|12
|8
|-
|2616
|Victor Osimhen
|27
|Nijerya
|30
|30
|28
|26
|4
|-
|2384
|Gabriel Sara
|25
|Brezilya
|32
|31
|28
|2
|4
|-
|2366
|Yunus Akgün
|24
|Türkiye
|30
|30
|25
|7
|4
|-
|2115
|Dries Mertens
|38
|Belçika
|36
|34
|23
|5
|3
|-
|1885
|Kaan Ayhan
|30
|Türkiye
|31
|30
|19
|1
|6
|-
|1725
|Roland Sallai
|28
|Macaristan
|28
|27
|18
|2
|10
|-
|1725
|Ismail Jakobs
|25
|Senegal
|20
|17
|14
|-
|2
|-
|1184
|Eren Elmalı
|24
|Türkiye
|14
|12
|10
|-
|2
|-
|870
|Berkan Kutlu
|27
|Türkiye
|36
|25
|6
|-
|1
|-
|802
|Mario Lemina
|31
|Gabon
|14
|12
|9
|1
|2
|-
|802
|Przemyslaw Frankowski
|30
|Polonya
|13
|12
|10
|-
|2
|1
|784
|Alvaro Morata
|32
|İspanya
|12
|12
|6
|6
|2
|-
|651
|Elias Jelert
|21
|Danimarka
|27
|21
|5
|-
|1
|-
|578
|Kerem Demirbay
|31
|Türkiye
|30
|20
|5
|-
|2
|-
|533
|Mauro Icardi
|32
|Arjantin
|8
|7
|7
|4
|-
|-
|528
|Ahmed Kutucu
|25
|Türkiye
|16
|14
|5
|1
|3
|-
|503
|Michy Batshuayi
|31
|Belçika
|20
|18
|1
|5
|1
|-
|391
|Carlos Cuesta
|26
|Kolombiya
|13
|5
|4
|-
|2
|-
|325
|Victor Nelsson
|26
|Danimarka
|20
|11
|2
|-
|-
|-
|285
|Metehan Baltacı
|26
|Türkiye
|30
|10
|4
|-
|-
|1
|280
|Günay Güvenç
|33
|Türkiye
|35
|3
|2
|-
|-
|1
|181
|Kerem Aktürkoğlu
|26
|Türkiye
|3
|3
|2
|2
|-
|-
|174
|Leo Dubois
|30
|Fransa
|2
|2
|2
|-
|-
|-
|160
|Yusuf Demir
|21
|Avusturya
|24
|8
|7
|-
|-
|-
|149
|Hakim Ziyech
|32
|Fas
|9
|5
|1
|-
|1
|-
|147
|Derrick Köhn
|26
|Almanya
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|87
|Efe Akman
|19
|Türkiye
|21
|4
|-
|-
|-
|-
|19
|Eyüp Aydın
|20
|Türkiye
|20
|2
|-
|-
|-
|-
|12
|Berat Luş
|18
|Türkiye
|2
|1
|-
|-
|-
|-
|2
|Arda Ünyay
|18
|Türkiye
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|1