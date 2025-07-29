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Galatasaray'da Alvaro Morata krizi!

Galatasaray'da Alvaro Morata krizi büyüyor. İspanya'dan dönmeyen yıldız futbolcu antrenmana katılmazken, Como'ya transfer olmak için baskısını artırıyor. Galatasaray ise 6 milyon euro talep ediyor.

calendar 29 Temmuz 2025 23:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Alvaro Morata krizi!
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Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Alvaro Morata ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İspanyol yıldız, bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

İSPANYA'DAN DÖNMEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 31 yaşındaki golcü oyuncu, İspanya'dan İstanbul'a dönmediği için antrenmana katılamadı. Morata'nın bu tavrı, transfer sürecinde rest olarak yorumlandı.

G.SARAY, 6 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Como, Milan ile anlaşarak Morata transferinde önemli bir aşama kaydetmişti. Oyuncu ile de anlaşma sağlanmasına rağmen Galatasaray, yapılan teklifi kabul etmemişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Morata'nın takımdan ayrılmasına onay vermek için 6 milyon euro bonservis talep ediyor.

MORATA, COMO'YA GİTMEK İSTİYOR

Morata ise teklifin kabul edilmesini ve kariyerine Como'da devam etmeyi istiyor.

MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla toplam 16 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 


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