Galatasaray'da Alvaro Morata krizi!

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Alvaro Morata ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İspanyol yıldız, bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.
İSPANYA'DAN DÖNMEDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 31 yaşındaki golcü oyuncu, İspanya'dan İstanbul'a dönmediği için antrenmana katılamadı. Morata'nın bu tavrı, transfer sürecinde rest olarak yorumlandı.
G.SARAY, 6 MİLYON EURO İSTİYOR
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Como, Milan ile anlaşarak Morata transferinde önemli bir aşama kaydetmişti. Oyuncu ile de anlaşma sağlanmasına rağmen Galatasaray, yapılan teklifi kabul etmemişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Morata'nın takımdan ayrılmasına onay vermek için 6 milyon euro bonservis talep ediyor.
MORATA, COMO'YA GİTMEK İSTİYOR
Morata ise teklifin kabul edilmesini ve kariyerine Como'da devam etmeyi istiyor.
MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla toplam 16 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
İSPANYA'DAN DÖNMEDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 31 yaşındaki golcü oyuncu, İspanya'dan İstanbul'a dönmediği için antrenmana katılamadı. Morata'nın bu tavrı, transfer sürecinde rest olarak yorumlandı.
G.SARAY, 6 MİLYON EURO İSTİYOR
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Como, Milan ile anlaşarak Morata transferinde önemli bir aşama kaydetmişti. Oyuncu ile de anlaşma sağlanmasına rağmen Galatasaray, yapılan teklifi kabul etmemişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Morata'nın takımdan ayrılmasına onay vermek için 6 milyon euro bonservis talep ediyor.
MORATA, COMO'YA GİTMEK İSTİYOR
Morata ise teklifin kabul edilmesini ve kariyerine Como'da devam etmeyi istiyor.
MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla toplam 16 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.