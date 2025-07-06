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Galatasaray'da 5 futbolcuya kapı gösterildi!

17 yabancısı bulunan Galatasaray, Cuesta, Frankowski ve Jelert'e yeni sezon planlamasında yer vermedi. Köhn ve Nelsson ile birlikte beklentileri karşılayamayan bu üç oyuncu da satış listesine konuldu.

calendar 06 Temmuz 2025 11:35
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 5 futbolcuya kapı gösterildi!
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Galatasaray'da yeni sezon planlaması şekillenmeye başlarken dikkat çekici nokta; geçen sezon bonservislerine toplam 27 milyon avro ödenen üç futbolcunun durumuydu.

Teknik heyetin planlaması doğrultusunda Carlos Cuesta, Frankowski ve Elias Jelert kadro dışında kaldı. Şu an toplam 17 sözleşmeli yabancı futbolcusu bulunan Aslan, hem kontenjanı boşaltmak hem de yeni gelecek yıldızlara yer açmak için matematik hesabı yaptı. Ve kadro matematiğinde üç oyuncunun kiralık ya da bonservisli olarak gönderilmesine karar verildi.

KONTENJAN HESABI


Galatasaray, Victor Osimhen ile birlikte kaleci, sağ bek ve yabancı stoper düşünüyor. Köhn, Nelsson dışında Galatasaray'ın ciddi bir yatırım yaptığı üç futbolcudan Cuesta için satış artı olmazsa kiralama diğer iki isim Jelert ile Frankowski için ise satış öncelikli görünüyor.

Bu isimlerden en az zararla kurtulmanın yolları aranıyor. Her ne kadar Jelert kalıp kendini göstere düşüncesinde olsa da yabancı kontenanı teknik direktör Okan Buruk'un elini kolunu bağlıyor. Ayrıca yabancı kaleci durumunda da yeni bir hesaplama gerekiyor. 

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