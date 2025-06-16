Galatasaray Çağdaş Faktoring, Dorka Juhasz'ı açıkladı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Macaristan Milli Takımı oyuncusu Dorka Kata Juhasz'ı transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Dorka Juhasz'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Dorka Juhasz'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.
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