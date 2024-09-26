Haber Tarihi: 26 Eylül 2024 16:00 - Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 16:00

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman? 2024-2025

Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi maçın tarihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray son olarak Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi mağlup etmiş ve liderliğini perçinlemişti. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman? İşte GS-BJK maçı tarihi

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman? 2024-2025
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Ligde 10. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisine az bir zaman kaldı. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu maç RAMS Park'ta oynanacak. Başta GS ve BJK'lı taraftarlar olmak üzere pek çok futbolsever de bu maçın tarihini merak ediyor. İşte, Galatasaray-Beşiktaş derbisi tarihi...

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, 28 Ekim Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

Müsabakanın saat 20.00'da başlaması bekleniyor.

10. HAFTA OYNANACAK DİĞER MAÇLAR

25 Ekim Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-Antalyaspor (Gain Park)

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
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