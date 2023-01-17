GALATASARAY ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ | 2-1

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI MAÇ İZLE



Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde bu akşam Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. İşte Alanyaspor Galatasaray maçı canlı anlatımı...







GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Alanyaspor Galatasaray maçı 17 Ocak 2023 Salı günü saat 20:30'da oynanacak. Alanyaspor Galatasaray maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.



Alanyaspor

Runarsson, Fatih, Furkan, Balkovec, Umut, Efkan, Lusamba, Yusuf, Zinedine Ferhat, Efecan, Eduardo



Galatasaray



Okan, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Yunus, Gomis.











GALATASARAY'IN KUPADAKİ PERFORMANSI



Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk önce TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eleyen Galatasaray, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı ola Ankara Keçiörengücü ile eşleşen Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.



Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.



Galatasaray, sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor.





Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde bu akşam Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. İşte Alanyaspor Galatasaray maçı canlı anlatımı...Alanyaspor Galatasaray maçı 17 Ocak 2023 Salı günü saat 20:30'da oynanacak. Alanyaspor Galatasaray maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.Runarsson, Fatih, Furkan, Balkovec, Umut, Efkan, Lusamba, Yusuf, Zinedine Ferhat, Efecan, EduardoOkan, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Yunus, Gomis.Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk önce TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eleyen Galatasaray, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı ola Ankara Keçiörengücü ile eşleşen Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.Galatasaray, sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor.

Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izlemek için haberi okumaya devam edin. Süper Lig'de lider Galatasaray, dikkatleri Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Sarı-Kırmızılı ekibin son 16 turundaki rakibi, deplasmanda Alanyaspor. Teknik direktör Okan Buruk, yorgun düşen bazı oyuncularını dinlendirmeyi planlamakta. Galatasaray'ı Alanya deplasmanından 4 gün sonra ligdeki Antalyaspor sınavı bekliyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray mücadelesi için geri sayım sürerken maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?