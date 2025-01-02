Galatasaray'a Championship'ten bek!

Galatasaray, Championship ekibi Coventry City'de forma giyen sağ bek Milan van Ewijk için İngiliz ekibiyle görüşüyor.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a Championship'ten bek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2025 19:10
Son güncelleme 02 Ocak 2025 19:29
Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Soccer News'in haberine göre sarı kırmızılılar, Championship ekibi Coventry City'de forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı oyuncu Milan van Ewijk için İngiliz ekibiyle görüşüyor.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANACAK

Sarı kırmızılı takım, bonservis konusunda İngiliz ekibiyle anlaşma sağlaması halinde Hollandalı oyuncuyla sözleşme görüşmelerine başlayacak. 

PERFORMANSI

Bu sezon Coventry formasıyla 28 maça çıkan Van Ewijk, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery