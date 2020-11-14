Formula İstanbul saat kaçta hangi kanalda (14 Kasım 2020 Cumartesi)

Bu önemli yarış için yapılacak büyük organizasyona vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor ve Formula İstanbul Cumartesi saat kaçta hangi kanalda bilgisi detaylı takip ediliyor. Dünyanın en hızlı pilotlarını ağırlayan Formula 1 İstanbul GP canlı izlemek isteyen vatandaşlar ücretsiz şekilde izleyebiliyor ve canlı yayın takip edebiliyor.Yarışın sıralama turları, 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da gerçekleştirilecek. Yarış S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.Formula 1'in yayıncı kuruluşu S Sport, F1 DHL Türkiye GP'sini tüm yarış severlerin uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak da izleyebileceğini duyurdu.S Sport'u uydu üzerinden ücretsiz izlemek için uydu bilgileri aşağıdaki gibi olacak:Turksat 4ATP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/615 Kasım Pazar günü gerçekleşecek yarışın heyecanı 13 Kasım'da antrenman turlarıyla başlıyor. 13 Kasım Cuma günü saat 11.00'de Antrenman 1 ve saat 15.00'te gerçekleşecek olan Antrenman 2, S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.14 Kasım Cumartesi günü ise saat 12.00'de Antrenman 3 ve saat 15.00'te sıralama turları gerçekleşecek.15 Kasım Pazar günü saat 13:10'da ise F1 Türkiye GP'si Serhan Acar'ın sunumuyla canlı olarak ekranlara gelecek. Tüm hafta boyunca özel içerikler, yarıştan önce ve sonra yaşananlar ve canlı bağlantılarla da F1 Türkiye heyecanı S Sport'ta izlenebilecek.11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları13:10 Formula 1 İstanbul GPValtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geçmiş yıllarda test pilotluğu yapsalar da İstanbul'daki Formula 1 yarışında yer almadı.