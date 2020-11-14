Formula İstanbul saat kaçta hangi kanalda (14 Kasım 2020 Cumartesi)

Formula 1 İstanbul sıralama turları 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak.
Bu önemli yarış için yapılacak büyük organizasyona vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor ve Formula İstanbul Cumartesi saat kaçta hangi kanalda bilgisi detaylı takip ediliyor. Dünyanın en hızlı pilotlarını ağırlayan Formula 1 İstanbul GP canlı izlemek isteyen vatandaşlar ücretsiz şekilde izleyebiliyor ve canlı yayın takip edebiliyor.Formula 1 İstanbul GP sıralama turları 14 Kasım Cumartesi saat 15:00'te başlayacak ve S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
14 KASIM CUMARTESİ FORMULA SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
Yarışın sıralama turları, 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da gerçekleştirilecek. Yarış S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. FORMULA 1 ÜCRETSİZ ŞİFRESİZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN ŞİFRESİZ ÜCRETSİZ CANLI FORMULA 1 İZLE
Formula 1'in yayıncı kuruluşu S Sport, F1 DHL Türkiye GP'sini tüm yarış severlerin uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak da izleyebileceğini duyurdu.
S Sport'u uydu üzerinden ücretsiz izlemek için uydu bilgileri aşağıdaki gibi olacak:
Turksat 4A
TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6 S SPORT UYDU FREKANS BİLGİLERİ FORMULA 1 TÜRKİYE İSTANBUL CUMA, CUMARTES, PAZAR PROGRAMI
15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek yarışın heyecanı 13 Kasım'da antrenman turlarıyla başlıyor. 13 Kasım Cuma günü saat 11.00'de Antrenman 1 ve saat 15.00'te gerçekleşecek olan Antrenman 2, S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.
14 Kasım Cumartesi günü ise saat 12.00'de Antrenman 3 ve saat 15.00'te sıralama turları gerçekleşecek.15 Kasım Pazar günü saat 13:10'da ise F1 Türkiye GP'si Serhan Acar'ın sunumuyla canlı olarak ekranlara gelecek. Tüm hafta boyunca özel içerikler, yarıştan önce ve sonra yaşananlar ve canlı bağlantılarla da F1 Türkiye heyecanı S Sport'ta izlenebilecek. 13 Kasım Cuma
11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları
15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları 14 Kasım Cumartesi
12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları
15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları 15 Kasım Pazar
13:10 Formula 1 İstanbul GP
Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.
Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geçmiş yıllarda test pilotluğu yapsalar da İstanbul'daki Formula 1 yarışında yer almadı.