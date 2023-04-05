Forbes 2023: Forbes Türkiye Milyarderleri Listesi yayımlandı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Louis Vuitton ve Sephora gibi markaları bünyesinde barındıran Fransız holding LVMH'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault, bu yılın zengin insanı olarak listede yerini aldı.74 yaşındaki Fransız iş insanının servetinin toplam değeri 2022'de 158 milyar dolarken bu yıl 211 milyar dolar olarak açıklandı. Arnault böylelikle Elon Musk'ı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.Forbes'a göre, geçtiğimiz yılın en zengini Elon Musk bu yıl "yoksullaştı". Musk, geçtiğimiz yıl 219 milyar dolar olan servetinin bir kısmını kaybederek bu yıl 180 milyar dolarlık net servetiyle listenin ikinci sırasında yer buldu.Onları sırasıyla 114 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 107 milyar dolarlık yazılım şirketi Oracle'ın Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison ve 106 milyar dolarlı servetiyle ABD'li yatırımcı Warren Buffett izledi.Eski bir numaralardan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 104 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 6. insanı olarak listeye girdi.2022'de 2 bin 668 olan milyarder sayısı bu yıl 2 bin 640'a geriledi. Dünya milyarderlerinin toplam servetlerinin değeri de düştü. Geçtiğimiz yıl toplam servetleri 12 trilyon 700 milyar dolarken bu yıl 500 milyar dolarlık bir azalmayla 12 trilyon 200 milyar olarak hesaplandı.Milyarderlerin büyük çoğunluğu yine Amerika Birleşik Devletleri'nden çıktı. 2 bin 260 kişilik listenin 735'i ABD'li milyarderlerden oluşuyor. ABD'yi 562 milyarderle Çin ve 169 milyarderle Hindistan izledi.Forbes bu yılki listeye ilişkin, "Düşen hisse senetleri, yaralanan unicorn şirketleri ve yükselen faiz oranlarıyla dünyanın en varlıklı insanları için kötü bir yıl oldu." değerlendirmesi yaptı.Öte yandan listeye Türkiye'den giren zenginler için durum bu değil. Listede yer alan 26 Türk milyarderin 15'i servetini geçen seneye göre artırdı.Listeye göre, Türkiye'nin en zengin milyarderi SASA Polyester'in sahibi İbrahim Erdemoğlu. Servetinin toplam değeri 5 milyar 300 milyon dolar olan Erdemoğlu genel listede 497. sırada yer alıyor.Erdemoğlu'nu 534. sırada 5 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding'in sahibi Murat Ülker izliyor.Yine SASA Polyester'in sahiplerinden İbrahim Erdemoğlu'nun kardeşi Ali Erdemoğlu ise 4 milyar 700 milyonluk servetiyle Türkiye'nin üçüncü, dünyanın 580. zengini olarak öne çıkıyor.Koç holdingin en büyük hissedarlarından olan Semahat Sevim Arsel, 3 milyar dolarlık servetiyle Koç ailesinden listeye giren isimlerden biri. Arsel, Türkiye'nin dördüncü, dünyanın 982. en zengin milyarderi.Türkiye'de servetini artıranlardan biri de Limak Holding'in ortağı Sezai Bacaksız. Limak Holding'in Nihat Özdemir ile ortaklarından biri olan Bacaksız, 2 milyar 200 milyon dolar değerindeki servetiyle Forbes'a göre, Türkiye'nin en zengin 11., dünyanın 1368. milyarderi. Ortağı Özdemir ise 1,8 milyar dolarlık servetiyle 16. ve 1647. sıralarda yer alıyor.İbrahim Erdemoğlu - 5.3 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 497)Murat Ülker - 5 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 534)Ali Erdemoğlu - 4.7 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 580)Semahat Sevim Arsel - 3 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 982)İpek Kıraç - 2.9 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 1027)Rahmi Koç - 2.7 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 1104)Cemil Kazancı - 2.5 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 1217)Ferit Şahenk - 2.5 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 1217)Erman Ilıcak - 2.3 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 1312)Filiz Şahenk - 2.3 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 1312)Sezai Bacaksız - 2.2 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 1368)Hamdi Ulukaya - 2.1 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 1434)Bülent Eczacıbaşı - 1.9 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 1575)Faruk Eczacıbaşı - 1.9 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 1575)Mehmet Sinan Tara - 1.9 milyar dolar (Dünya Sıralaması: 1575)