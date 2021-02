Fenerbahçe'de; al, parlat, sat dönemi

Son iki yıldır Eljif Elmas, Muriqi, Jailson gibi futbolcuların satışlarından iyi gelir elde eden sarı lacivertliler, kazan-kazan anlayışını kalıcı hale getirmek istiyor.F.Bahçe'de yeni hedef genç oyuncuları kadroya katıp, onları elde edilecek başarılarla parlatıp Avrupa'nın vitrinine çıkartıp satmak. Son iki yıldır Eljif Elmas, Vedat Muriqi, Jailson gibi futbolcuların satışlarından iyi gelir elde eden Fenerbahçe, bu kazan-kazan anlayışını kalıcı hale getirmek istiyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu, her yıl Szalai, Osayi, Samuel, İrfan Can gibi genç ve potansiyelli oyuncuları kadrolarına katarak geliştirip Avrupa'ya satmayı sağlayan bir sistemi kurma odaklı olduklarını açıkladı.Bu çerçevede ilk hedef Şampiyonlar Ligi oynayarak, Szalai, Osayi ve İrfan Can'ın yanı sıra Altay, Ozan, Pelkas, Lemos gibi genç oyuncuları Avrupa vitrinine çıkarmak. Sportif direktör emre Belözoğlu açıklamasında genç oyunculara yatırım projesinin önemini vurgularken "Bütçesel anlamında her yıl biraz daha daralıp, genç ve potansiyeli olan oyuncuları takıma kazandırıp, yarın bir gün Avrupa'ya satabileceğimiz şekilde onların gelişimlerini sağlayıp bu şekilde bir sistem kurma odağındayız" diyerek kulübün yeni stratejisini açıkladı.