Fenerbahçe'ye yeni kanat: Nathan Ngoumou

Borussia Mönchengladbach takımında oynayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Nathan Ngoumou için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü.

, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye yeni kanat: Nathan Ngoumou
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16 Ocak 2025 10:23
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fransa basınında yer alan haberlerde; Almanya'nın Borussia Monchengladbach takımında oynayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Nathan Ngoumou için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü.

PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Sağ ve sol kanat olarak oynayabilen Fransız yıldız, bu sezon Monchengladbach ile 11 resmi maça çıktı.

N'Goumou'nun Alman kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi var. 

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