Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Fransa basınında yer alan haberlerde; Almanya'nın Borussia Monchengladbach takımında oynayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Nathan Ngoumou için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü.
PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ
Sağ ve sol kanat olarak oynayabilen Fransız yıldız, bu sezon Monchengladbach ile 11 resmi maça çıktı.
N'Goumou'nun Alman kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi var.
Fransa basınında yer alan haberlerde; Almanya'nın Borussia Monchengladbach takımında oynayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Nathan Ngoumou için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü.
PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ
Sağ ve sol kanat olarak oynayabilen Fransız yıldız, bu sezon Monchengladbach ile 11 resmi maça çıktı.
N'Goumou'nun Alman kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi var.