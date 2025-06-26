Fenerbahçe'ye kötü haber: Jadon Sancho!

Manchester United forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Jadon Sancho için Juventus iddiası gündeme geldi.
JUVENTUS SONA YAKLAŞTI
Tutto Juve'de yer alan habere göre, Torino ekibi, Sancho transferinde önemli mesafe kat etti ve transferi bitirmeye yaklaştı.
JUVENTUS'UN TEKLİFİ
Sancho'nun Manchester United'dan ayrılmaya hazır olduğu ve Juventus'un, İngiliz futbolcuya senelik 5.5 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu yazıldı. Bu teklifin ardından Juventus ve Sancho'nun kişisel şartlarda anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
MANCHESTER'A TEKLİF
Juventus'un, 25 yaşındaki futbolcu için Manchester United'a 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve İngiliz ekibinin de bu transfer sıcak baktığı kaydedildi.
GELECEK HAFTA BİTEBİLİR
İtalyan basınında yer alan haberlerde, Juventus Genel Menajeri Damien Comolli'nin gelecek hafta Avrupa'ya döneceği ve gelecek hafta Sancho transferinin sonuçlanmasının beklendiği öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.
Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
JUVENTUS SONA YAKLAŞTI
Tutto Juve'de yer alan habere göre, Torino ekibi, Sancho transferinde önemli mesafe kat etti ve transferi bitirmeye yaklaştı.
JUVENTUS'UN TEKLİFİ
Sancho'nun Manchester United'dan ayrılmaya hazır olduğu ve Juventus'un, İngiliz futbolcuya senelik 5.5 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu yazıldı. Bu teklifin ardından Juventus ve Sancho'nun kişisel şartlarda anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
MANCHESTER'A TEKLİF
Juventus'un, 25 yaşındaki futbolcu için Manchester United'a 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve İngiliz ekibinin de bu transfer sıcak baktığı kaydedildi.
GELECEK HAFTA BİTEBİLİR
İtalyan basınında yer alan haberlerde, Juventus Genel Menajeri Damien Comolli'nin gelecek hafta Avrupa'ya döneceği ve gelecek hafta Sancho transferinin sonuçlanmasının beklendiği öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.
Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
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