Fenerbahçe Süper Kupa maçına neden U19 ile çıkıyor?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı.



SÜPER KUPA DETAYLARI



Fenerbahçe'nin bugün Süper Kupa'da Galatasaray karşısına çıkarması beklenen U19 takımı, kendi kategorisinde oldukça başarılı bir ekip.Teknik direktörlüğünü sarı lacivertli kulübün efsane futbolcularından Semih Şentürk'ün yaptığı takım, U19 Elit A Ligi 1. Grup'ta lider durumda. Oynadığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan sarı lacivertlileri, 32 puanlı Trabzonspor takip ediyor. 17.8 yaş ortalamasına sahip takımda Yasir Boz ve Boran Eligüzel 16 yaşında.Süper Kupa'yı daha da ilginç hale getiren bir başka detay; Fenerbahçe U19 Takımı'nın bugün kendi liginde de maç oynayacak olması.Saat 12.00'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertli gençler, daha sonra uçağa binerek Şanlıurfa'ya gidecek ve saat 21.30'da başlayacak Süper Kupa maçında Galatasaray karşısına çıkacak. TFF, normalde 13.00'te oynanması gereken U19'ların maçını bu olay nedeniyle 12.00'ye aldı.Bugün sahaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak Fenerbahçe U19 Takımı'nda istatistiksel açıdan dikkat çeken futbolcuların başında 12 gol, 1 asist üreten santrfor Çağrı Fedai, 9 gol, 5 asist kaydeden sağ kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu ve 5 kez fileleri havalandıran forvet Kerem Kayaarası geliyor. Fenerbahçe A takımının hafta içinde Adana Demirspor'u 4-2 yendiği Süper Lig karşılaşmasının kadrosunda, U19 takımından Çağrı Fedai'nin yanı sıra orta saha oyuncuları Efekan Karayazı ve Zeki Dursun ile Yusuf Akçiçek de yer aldı.Doğukan Demir 18Ömer Bircan Camcı 17Yusuf Akçiçek 18Yiğitepözdemir 19Mehmet Can Gülerer 18Boran Eligüzel 16Ümitcan Okan 18Ahmet Necat Aydın 18Mustafa Akyıldız 18Muhammet İmre 19Şükür Toğrak 17Berkay Güvencinci 17Samet Sargın 18Efekan Karayazı 19Zeki Dursun 18Aziz Emre Balaban 17Kaan Akyazı 18Yiğit Emir Ekiz 17Yasir Boz 16Emirhan Arkutcu 18Emrullah Kulbak 19Çağrı Fedai 18Kerem Kayaarası 18Görkem Demirel 18