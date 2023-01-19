FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI CANLI YAYIN İZLE

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

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FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI DETAYLARI









Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda devam ediyor. Bahattin Şimşek'in yöneteceği Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı için geri sayım sürerken maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar....Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacakFenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek. Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'e yakın görünüyor.Teknik direktör Jesus, uzun süreli sakatlığını atlatan Arda'yı ligde Gaziantep FK mücadelesinde sonradan oyuna almış ve 17 yaşındaki futbolcu etkili bir performansa imza atmıştı.Portekizli teknik adamın, Çaykur Rizespor karşısında daha fazla süre vereceğini belirttiği genç oyuncusunu ilk 11'de oynatması bekleniyor.Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Peres'in de Çaykur Rizespor karşılaşmasında süre alması bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.