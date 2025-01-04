Fenerbahçe Medicana'dan 8. galibiyet

Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Spor'u ağırladı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı, Sarı-Lacivertliler 3-1 kazandı.
25-27, 25-17, 25-22 ve 25-14 setler sonucunda maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla galibiyet sayısını 8'e yükseltti.
Ligin ikinci yarısına 3 puanla başlayan Fenerbahçe Medicana, 15. hafta maçında ise RAMS Global Cizre Belediye'ye konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Spor ise Arkas Spor'u ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı, Sarı-Lacivertliler 3-1 kazandı.
25-27, 25-17, 25-22 ve 25-14 setler sonucunda maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla galibiyet sayısını 8'e yükseltti.
Ligin ikinci yarısına 3 puanla başlayan Fenerbahçe Medicana, 15. hafta maçında ise RAMS Global Cizre Belediye'ye konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Spor ise Arkas Spor'u ağırlayacak.