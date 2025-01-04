Fenerbahçe Medicana'dan 8. galibiyet

SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, Bursa Büyükşehir Belediye Spor'u sahasında 3-1 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana'dan 8. galibiyet
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04 Ocak 2025 17:16
Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Spor'u ağırladı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı, Sarı-Lacivertliler 3-1 kazandı.

25-27, 25-17, 25-22 ve 25-14 setler sonucunda maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla galibiyet sayısını 8'e yükseltti.

Ligin ikinci yarısına 3 puanla başlayan Fenerbahçe Medicana, 15. hafta maçında ise RAMS Global Cizre Belediye'ye konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Spor ise Arkas Spor'u ağırlayacak.

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