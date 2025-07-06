Fenerbahçe, Marco Asensio için sıkı pazarlıkta!

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
GÜNDEM ASENSIO
Gündemdeki isimlerden biri de Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol oyuncu Marco Asensio.
MAAŞ TALEBİ 12 MİLYON EURO
San-Lacivertliler, şu anda Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol yıldızın transferi için nabız yokluyor. Ancak hem maaş talebi hem de bonservis bedeli kulüp yönetimini zorluyor. 29 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon Euro maaş istediği öğrenildi.
Bu talep, Sarı-Lacivertli kurmayları düşünmeye iterken PSG'nin de 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Yıldız futbolcunun 2026 yılına yazına kadar Fransaz ekibłyle sözleşmesi bulunuyor.
PAZARLIK DEVAM EDİYOR!
Asensio'nun transferinin gerçekleşmesi durumunda, Fenerbahçe'ye toplam maliyetinin 46 milyon Euro'yu bulabileceği hesaplanıyor. Bu yüksek maliyeti düşürmek adına yönetim pazarlık halinde. Jose Mourinho Asensio'nun hedefleri büyütebilecek bir yıldız olarak Fenerbahçe'ye sınıf atlatabileceği görüşünü savunuyor.
Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren İspanyol yıldız, görev aldığı 37 maçta 10 gol, 5 asistlik katkı sundu.
GÜNDEM ASENSIO
Gündemdeki isimlerden biri de Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol oyuncu Marco Asensio.
MAAŞ TALEBİ 12 MİLYON EURO
San-Lacivertliler, şu anda Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol yıldızın transferi için nabız yokluyor. Ancak hem maaş talebi hem de bonservis bedeli kulüp yönetimini zorluyor. 29 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon Euro maaş istediği öğrenildi.
Bu talep, Sarı-Lacivertli kurmayları düşünmeye iterken PSG'nin de 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Yıldız futbolcunun 2026 yılına yazına kadar Fransaz ekibłyle sözleşmesi bulunuyor.
PAZARLIK DEVAM EDİYOR!
Asensio'nun transferinin gerçekleşmesi durumunda, Fenerbahçe'ye toplam maliyetinin 46 milyon Euro'yu bulabileceği hesaplanıyor. Bu yüksek maliyeti düşürmek adına yönetim pazarlık halinde. Jose Mourinho Asensio'nun hedefleri büyütebilecek bir yıldız olarak Fenerbahçe'ye sınıf atlatabileceği görüşünü savunuyor.
Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren İspanyol yıldız, görev aldığı 37 maçta 10 gol, 5 asistlik katkı sundu.