Haber Tarihi: 29 Temmuz 2024 18:01 - Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 18:01

Fenerbahçe - Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor. Fenerbahçe ilk karşılaşmada rakibini 4-3'lük skorla geçerken sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Dzeko attığı 3 golle karşılaşmaya devam vurmuştu. Jose Mourinho ve öğrencileri, her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Fransa'nın Lille takımı olurken gözler maç saatine çevrildi. Fenerbahçe- Lugano karşılaşmasının ekranlara geleceği yayıncı kuruluş belli oldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesini ngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek. Peki Fenerbahçe - Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihine ilişkin bilgiler…

Fenerbahçe - Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde heyecan Fenerbahçe - Lugano maçıyla devam edecek.

İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yöneteceği karşılaşma Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertliler deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 4-3 mağlup etmeyi başarmıştı. Her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda Fenerbahçe adını üst tura yazdıracak.

Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

Lugano'nun 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 gibi tek farklı skorlarla galip gelmesi durumunda önce 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanırken eşitlik bozulmadığı takdirde 3. ön elemeye yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'ya elenmesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Dinamo Kiev-Partizan eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak.

AVRUPA'DA 272. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 272. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.

ELEMELERDE 13 KEZ KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 müsabakada 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 52 gol atarken, kalesinde 42 gole engel olamadı.

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