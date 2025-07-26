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Fenerbahçe'den yılın sürprizi

Fenerbahçe, Bayern Münih'te top koşturan Sacha Boey'i gündemine aldı. Fransız oyuncu için kendi ülkesinden de teklifler bulunmakta.

calendar 26 Temmuz 2025 10:28 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 10:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den yılın sürprizi
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Transfer sezonuyla birlikte kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyor.

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin transfer yapmak istediği noktalardan birisi sağ bek mevkisi.

Bright Osayi-Samuel'in ayrılığı ile birlikte kadrosuna yeni bir sağ bek katmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'e aşina bir isme gitme kararı aldı.


ROTA SACHA BOEY

Ali Koç yönetimi, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'i gündemine aldı.

Bayern Münih'in önümüzdeki sezon Boey'i kadrosunda düşünmediği ve yolların ayrılmasını planladığı edinilen bilgiler arasında.

Fransız sağ bek için henüz Fenerbahçe'den resmi bir teklif gelmedi, ancak Boey'den gelecek yanıta göre transferin yönü belirlenecek.

Sacha Boey'den sarı-lacivertlilerin olumlu dönüş alması halinde Alman devine satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi iletilecek.

FRANSA'DAN DA TALİBİ VAR

Sacha Boey ile Fenerbahçe'nin yanında Fransız ekiplerinden Marsilya'nın da ilgisi bulunuyor.

PERFORMANSI

Sacha Boey Bayern Münih forması ile geçtiğimiz sezonda 21 maça çıktı ve 1 gol 4 asistlik katkıda bulundu.

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