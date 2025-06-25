Fenerbahçe'den yıldız harekatı!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, üç yıldız ismin transferini sonuçlandırmak üzere. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli yönetim, Milan Skriniar, Jadon Sancho ve Sergej Milinkovic-Savic için yoğun mesai harcıyor.
SKRINIAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan ve Fenerbahçe formasıyla iyi bir performans sergileyen Milan Skriniar için yeniden harekete geçildi. Fransız kulübüyle herhangi bir sorun yaşanmazken, yıldız stoperin menajeri İstanbul'a davet edildi. Fenerbahçe, PSG'de yıllık 12 milyon Euro kazanan Skriniar'dan maaş beklentisini 7 milyon Euro'ya çekmesini talep edecek.
SANCHO'YA EN YÜKSEK TEKLİF
Jose Mourinho'nun özellikle kadrosunda görmek istediği bir diğer isim Jadon Sancho. İngiliz yıldız için Manchester United'a 18 milyon Euro bonservis teklifi sunan Fenerbahçe, oyuncuya da yıllık 10 milyon Euro maaş önerdi. Juventus'un da devrede olduğu transferde, şu ana kadar en yüksek ücreti sarı-lacivertliler teklif etti ve bu da Fenerbahçe'yi avantajlı konuma getirdi.
MILINKOVIC-SAVIC İÇİN KEZMAN DEVREDE
Al Ahli forması giyen Sergej Milinkovic-Savic için ise Fenerbahçe eski oyuncusu ve menajer Mateja Kezman üzerinden temaslarını sürdürüyor. Yıldız orta saha için kiralama teklifi sunulurken, yıllık 25 milyon Euro kazanan Sırp oyuncuya Fenerbahçe'nin önerdiği rakam 10 milyon Euro seviyesinde.
SKRINIAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan ve Fenerbahçe formasıyla iyi bir performans sergileyen Milan Skriniar için yeniden harekete geçildi. Fransız kulübüyle herhangi bir sorun yaşanmazken, yıldız stoperin menajeri İstanbul'a davet edildi. Fenerbahçe, PSG'de yıllık 12 milyon Euro kazanan Skriniar'dan maaş beklentisini 7 milyon Euro'ya çekmesini talep edecek.
SANCHO'YA EN YÜKSEK TEKLİF
Jose Mourinho'nun özellikle kadrosunda görmek istediği bir diğer isim Jadon Sancho. İngiliz yıldız için Manchester United'a 18 milyon Euro bonservis teklifi sunan Fenerbahçe, oyuncuya da yıllık 10 milyon Euro maaş önerdi. Juventus'un da devrede olduğu transferde, şu ana kadar en yüksek ücreti sarı-lacivertliler teklif etti ve bu da Fenerbahçe'yi avantajlı konuma getirdi.
MILINKOVIC-SAVIC İÇİN KEZMAN DEVREDE
Al Ahli forması giyen Sergej Milinkovic-Savic için ise Fenerbahçe eski oyuncusu ve menajer Mateja Kezman üzerinden temaslarını sürdürüyor. Yıldız orta saha için kiralama teklifi sunulurken, yıllık 25 milyon Euro kazanan Sırp oyuncuya Fenerbahçe'nin önerdiği rakam 10 milyon Euro seviyesinde.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...