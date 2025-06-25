Fenerbahçe'de Skriniar İmzaya Kaldı!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak formasını giyen Milan Skriniar'ı yeniden kadrosuna katmak üzere. Sarı-lacivertliler, Fransız devi Paris Saint-Germain ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti. 30 yaşındaki Slovak stoperin de yeniden İstanbul'da oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
İngiltere ve İtalya'dan da teklifler alan Skriniar'ın, en cazip kontrat önerisini Fenerbahçe'den aldığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, yıldız savunmacıya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Skriniar, Süper Lig'in en yüksek maaş alan oyuncularından biri olacak.
PSG İLE GÖRÜŞMELERDE SONA DOĞRU
Fenerbahçe ile PSG arasındaki pazarlıkların son aşamaya geldiği ve tarafların kısa süre içinde anlaşma sağlamasının beklendiği kaydedildi. Öte yandan, Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilenmediği ve herhangi bir temas kurmadığı bilgisi de aktarıldı.
Yönetim, tecrübeli stoperin transferini kısa süre içinde resmiyete dökerek 1 Temmuz'daki forma lansmanına yetiştirmeyi hedefliyor.
EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
İngiltere ve İtalya'dan da teklifler alan Skriniar'ın, en cazip kontrat önerisini Fenerbahçe'den aldığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, yıldız savunmacıya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Skriniar, Süper Lig'in en yüksek maaş alan oyuncularından biri olacak.
PSG İLE GÖRÜŞMELERDE SONA DOĞRU
Fenerbahçe ile PSG arasındaki pazarlıkların son aşamaya geldiği ve tarafların kısa süre içinde anlaşma sağlamasının beklendiği kaydedildi. Öte yandan, Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilenmediği ve herhangi bir temas kurmadığı bilgisi de aktarıldı.
Yönetim, tecrübeli stoperin transferini kısa süre içinde resmiyete dökerek 1 Temmuz'daki forma lansmanına yetiştirmeyi hedefliyor.
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