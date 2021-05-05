Fenerbahçe'de Dorukhan tamam Caulker sırada!

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ile söz kesen Fenerbahçe, Alanya'dan Steven Caulker transferinde de önemli mesafe kat etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dorukhan tamam Caulker sırada!
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05 Mayıs 2021 09:51
Steven Caulker
Steven Caulker
Alanyaspor
Fenerbahçe, gelecek sezon planlamalarına yurt içinden takviyelerle devam etmeyi planlıyor.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz ile söz kesen sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker için de pazarlıklarını sürdürüyor.

SZALAİ'YE PARTNER

F.Bahçe, gelecek sezon Szalai'nin yanına daha iyi bir stoper koymak için yoğun araştırma yaparken çözüm yurt içinden bulundu.

Alanyaspor'la sözleşmesi sona erecek olan Caulker'ın, Szalai ile iyi bir ikili olacağı düşünüldü. 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun, duran toplardaki etkisi nedeniyle de transferine yeşil ışık yakıldığı ve 3 yıllık sözleşme önerildiği öğrenildi. 



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