Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor ile oynanan lig maçında kadroda sürprizlere imza attı.
Portekizli teknik adam, ligde bu sezon ilk kez Levent Mercan'a ilk 11'de forma verdi.
Mourinho, forvet hattında ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ikilisine birlikte forma verdi. Sarı-lacivertlilerde kalede İrfan Can Eğribayat yer aldı.
MAÇ KADROSUNDA YOK
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, hafif ağrıları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Maximin ağrısı olduğu için tedbir amaçlı; Livakovic ve Oğuz Aydın ise sakatlık dönüşü hazır olmadıkları gerekçesiyle maç kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan diğer isimler Samet Akaydin ve İsmail Yüksek de Hatayspor maçı kadrosunda yer almıyor.
Fenerbahçe'nin yedekleri: Ertuğrul, Mert, Yusuf, Bartuğ, Mert Hakan, Szymanski, İrfan Can, Cengiz, Yiğit Emir, Cenk.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde:
Portekizli teknik adam, ligde bu sezon ilk kez Levent Mercan'a ilk 11'de forma verdi.
Mourinho, forvet hattında ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ikilisine birlikte forma verdi. Sarı-lacivertlilerde kalede İrfan Can Eğribayat yer aldı.
MAÇ KADROSUNDA YOK
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, hafif ağrıları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Maximin ağrısı olduğu için tedbir amaçlı; Livakovic ve Oğuz Aydın ise sakatlık dönüşü hazır olmadıkları gerekçesiyle maç kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan diğer isimler Samet Akaydin ve İsmail Yüksek de Hatayspor maçı kadrosunda yer almıyor.
Fenerbahçe'nin yedekleri: Ertuğrul, Mert, Yusuf, Bartuğ, Mert Hakan, Szymanski, İrfan Can, Cengiz, Yiğit Emir, Cenk.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde: