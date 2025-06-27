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Fenerbahçe'de Becao, Fransa yolcusu!

Fransız ekibi Nantes'ın, Fenerbahçe'den Becao'yu istediği öğrenildi. Sambacı'nın sakatlığı tam olarak iyileştiğinde transfer görüşmelerinin başlayacağı öne sürülüyor.

calendar 27 Haziran 2025 11:49
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Becao, Fransa yolcusu!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Rodrigo Becao'yu radarına aldı.

Fransız kulübünün, güçlü ve hava toplarında etkili bir stoper arayışı kapsamında Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Becao'nun, 15 Temmuz'a kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.

RESMİ TEMAS BEKLENİYOR


Nantes yönetiminin önümüzdeki günlerde Becao'nun durumu ve transfer şartları hakkında Sarı-Lacivertli kulüple resmi temas kurması bekleniyor.

SON KARAR TEKNİK HEYETİN

Fenerbahçe cephesinin ise oyuncunun durumunu teknik heyetin raporuna göre değerlendireceği ifade ediliyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. 


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