Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Rodrigo Becao'yu radarına aldı.
Fransız kulübünün, güçlü ve hava toplarında etkili bir stoper arayışı kapsamında Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Becao'nun, 15 Temmuz'a kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.
RESMİ TEMAS BEKLENİYOR
Nantes yönetiminin önümüzdeki günlerde Becao'nun durumu ve transfer şartları hakkında Sarı-Lacivertli kulüple resmi temas kurması bekleniyor.
SON KARAR TEKNİK HEYETİN
Fenerbahçe cephesinin ise oyuncunun durumunu teknik heyetin raporuna göre değerlendireceği ifade ediliyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.
Fransız kulübünün, güçlü ve hava toplarında etkili bir stoper arayışı kapsamında Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Becao'nun, 15 Temmuz'a kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.
RESMİ TEMAS BEKLENİYOR
Nantes yönetiminin önümüzdeki günlerde Becao'nun durumu ve transfer şartları hakkında Sarı-Lacivertli kulüple resmi temas kurması bekleniyor.
SON KARAR TEKNİK HEYETİN
Fenerbahçe cephesinin ise oyuncunun durumunu teknik heyetin raporuna göre değerlendireceği ifade ediliyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...