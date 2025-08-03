Fenerbahçe Beko'dan Birch'e sözleşme!

Fenerbahçe Beko, takıma 2024 yılında katılan Khem Birch'ün sözleşmesini uzattığını açıkladı.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Kanadalı oyuncunun sözleşmesinin 2025/26 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.
Khem Birch, geçtiğimiz sezon Basket Süper Ligi Play-off final serisindeki performansıyla "Finallerin MVP'si" ödülünü kazanmıştı.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Kanadalı oyuncunun sözleşmesinin 2025/26 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.
Khem Birch, geçtiğimiz sezon Basket Süper Ligi Play-off final serisindeki performansıyla "Finallerin MVP'si" ödülünü kazanmıştı.