Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı canlı izleme detayları

Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek. Turkish Airlines EuroLeague'de bitime 2 hafta kala Play-Off yarışı veren Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Ataşehir'de kozlarını paylaşacak. Dimitris Itoudis'li Fenerbahçe kazanırsa işi bitirecek. Ergin Ataman'lı Efes kazanırsa, şansını son haftaya taşıyacak. Büyük çekişmeye sahne olacak dev maç öncesi "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtları merak konusu. FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı S Sport'tan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de 20. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki 19 maçın 12'sinden Sarı Lacivertliler galibiyetle ayrılırken, 7'sinde de Anadolu Efes istediğini aldı. FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta taraflar birer galibiyet elde etti. Bu sezon Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 88-79 kazanmıştı. FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki son maçında 31 Mart Cuma günü konuk olduğu Cazoo Baskonia'ya 92-69 mağlup olarak 32 maçta 18 galibiyette kaldı. Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley 18, Carsen Edwards 16 sayı üretti.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son mücadelesinde 3 Nisan Pazartesi günü konuk ettiği Galatasaray Nef'i 86-64 ile geçti. Ekibimizde Dyshawn Pierre 15, Johnathan Motley 14 sayı buldu.
Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, Devin Booker ve Metecan Birsen sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. ANADOLU EFES'TE SON DURUM:
Anadolu Efes'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Guardlar
: Shane Larkin, Vasilije Micic, Doğuş Balbay, Rodrigue Beaubois, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer, Elijah BryantForvetler
: Will Clyburn, Egehan Arna, Amath M'Baye, Karahan Efeoğlu, Chris SingletonPivotlar
: Bryant Dunston, Tibor Pleiss, Ante Zizic, Furkan HaltalıKoç
: Ergin Ataman
Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 32 maçta 16 galibiyet aldı. Anadolu Efes, son 30 Mart Perşembe günü konuk ettiği Virtus Segafredo Bologna'yı 86-67 ile geçti. Efes'te Ante Zizic 24, Tibor Pleiss 14, Elijah Bryant 13 sayı üretti.
Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 23 maçta 17 galibiyet elde etti. Anadolu Efes, son olarak 2 Nisan Pazar günü konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 78-69 ile geçti. Anadolu Efes'te Vasilije Micic 23, Will Clyburn 17, Shane Larkin 11 sayı üretti. TAKIM İSTATİSTİKLERİ – HÜCUM (FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFES): Atılan Sayı:
83.5 – 82.82 Sayı
: %56.5 - %56.93 Sayı
: %36.8 - %39.3Serbest atış
: %70.8 - %82.4Ribaund
: 33.6 – 32.2Asist
: 17.9 – 15.9Top çalma:
6.7 – 6.2Blok
: 1.7 – 2.9 TAKIM İSTATİSTİKLERİ – SAVUNMA (FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFES): Yenilen Sayı:
81.3 – 80.92 Sayı:
%52.9 - %55.63 Sayı
: %38.3 - %36.8Serbest atış:
%77.6 - %80.1Ribaund
: 33.8 – 32.2Asist
: 17.4 – 18.3Top çalma:
6.4 – 5.9Blok
: 2.4 – 2.5 İSTATİSTİK LİDERLERİ (FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFES): Sayı
: Johnathan Motley 14.7 – Will Clyburn 16.8Ribaund
: Johnathan Motley 5.6 – Will Clyburn 5.8Asist
: Nick Calathes 4.9 – Vasilije Micic 5.4
Top çalma:
Nigel Hayes-Davis 1.2 – Rodrigue Beaubois 1.1Verimlilik
: Johnathan Motley 16.5 - Will Clyburn 18.8 GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR
Fenerbahçe Beko, bugüne dek EuroLeague'de oynadığı 19 maçta 12 galibiyet aldı.
2022-23 Anadolu Efes 79-88 Fenerbahçe Beko
2021-22 Anadolu Efes 84-79 Fenerbahçe Beko
2021-22 Fenerbahçe Beko 84-89 Anadolu Efes
2020-21 Fenerbahçe Beko 74-106 Anadolu Efes
2020-21 Anadolu Efes 71-80 Fenerbahçe Beko
2019-20 Fenerbahçe Beko 73-81 Anadolu Efes
2018-19 Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes
2018-19 Fenerbahçe Beko 84-66 Anadolu Efes
2018-19 Anadolu Efes 89-83 Fenerbahçe Beko
2017-18 Anadolu Efes 84-89 Fenerbahçe Doğuş
2017-18 Fenerbahçe Doğuş 81-70 Anadolu Efes
2016-17 Anadolu Efes 80-77 Fenerbahçe
2016-17 Fenerbahçe 88-80 Anadolu Efes
2015-16 Fenerbahçe 90- 86 Anadolu Efes
2015-16 Anadolu Efes 73-77 Fenerbahçe
2014-15 Fenerbahçe Ülker 83-72 Anadolu Efes
2014-15 Anadolu Efes 71-77 Fenerbahçe Ülker
2013-14 Fenerbahçe Ülker 84- 65 Anadolu Efes
2013-14 Anadolu Efes 63-71 Fenerbahçe Ülker