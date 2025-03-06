FB - GS Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Kurada grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı oldu.

Trabzonspor-Bodrum FK

Konyaspor-İskenderunspor

Fenerbahçe-Galatasaray (Tek maç olarak oynanacağı için derbi Kadıköy'de oynanacak)

Beşiktaş-Göztepe

YARI FİNAL:

Trabzonspor-Bodrum FK / Beşiktaş-Göztepe

Konyaspor-İskenderunspor / Fenerbahçe-Galatasaray

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Trabzonspor

Fenerbahçe

Konyaspor

Beşiktaş

İskenderunspor

Göztepe

Galatasaray

Bodrumspor