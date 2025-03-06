Haber Tarihi: 06 Mart 2025 15:07 - Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 15:07

FB - GS Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleşti. Eşleşme sonucuna göre çeyrek finalde derbi mücadelesi oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. İşte ayrıntılar ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un eşleşmeleri ve maç tarihleri...

FB - GS Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı ne zaman?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Kurada grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı oldu.

EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL:

Trabzonspor-Bodrum FK

Konyaspor-İskenderunspor

Fenerbahçe-Galatasaray (Tek maç olarak oynanacağı için derbi Kadıköy'de oynanacak)

Beşiktaş-Göztepe

YARI FİNAL:

Trabzonspor-Bodrum FK / Beşiktaş-Göztepe

Konyaspor-İskenderunspor / Fenerbahçe-Galatasaray

MAÇLAR NE ZAMAN?
Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR
Trabzonspor
Fenerbahçe
Konyaspor
Beşiktaş

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
İskenderunspor
Göztepe
Galatasaray
Bodrumspor
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