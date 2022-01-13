Fatih Terim: "Galatasaray'da son imzam!"

Galatasaray'dan ayrılan teknik direktör Fatih Terim, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

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Fatih Terim: 'Galatasaray'da son imzam!'
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13 Ocak 2022 21:54
Galatasaray'dan ayrılan teknik direktör Fatih Terim, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Bir fotoğrafını paylaşan deneyimli teknik adam, "Galatasaray'da ilk imzam ve son imzam şeklinde" ifadeler kullandı.

Deneyimli teknik adamın bu paylaşımı, bir daha Galatasaray'a teknik direktör olmayacağı şeklinde yorumlandı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'in bu paylaşımının altına kısa sürede binlerce yorum yaptı.

O paylaşım: 


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