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Fatih Tekke'den "Mücadeleye devam" mesajı!

Trabzonspor'un 58'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerinde konuşan Fatih Tekke, "mücadele edebilecek bir fırsat var, bu fırsatı devam ettireceğiz, mücadeleye devam" sözlerini kullandı.

calendar 02 Ağustos 2025 15:26 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 15:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fatih Tekke'den 'Mücadeleye devam' mesajı!
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo mavili kulübün 58'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılarak taraftarlarla bir araya geldi.

Taraftarların yoğun ilgisini gören Tekke, Trabzonspor'a ve şehre olan aidiyetini vurgulayarak, "Çok mücadele ettik. Şu anda yine mücadele edebilecek bir fırsat var, bu fırsatımızı devam ettireceğiz, mücadeleye devam" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo mavili kulübün 58'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı. Taraftarlardan yoğun ilgi gören genç teknik adam, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki buluşmada, taraftarlar Tekke'ye sevgi gösterilerinde bulunurken, alt yaş kategorilerindeki genç sporcular ise tecrübeli çalıştırıcıya transfer soruları yöneltti. Zaman zaman renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte taraftarlar, Tekke ile sohbet etme imkanı buldu.

Etkinlik sonrası konuşan Fatih Tekke, Trabzonspor'a ve şehre olan aidiyetini vurgulayarak "Allah'a hamdolsun, bu camiaya ait bir şeyim. Burada forma giymek nasip oldu, bu mücadelenin içerisinde olmak nasip oldu. Çok mücadele ettik. Şu anda yine mücadele edebilecek bir fırsat var, bu fırsatımızı devam ettireceğiz, mücadeleye devam" dedi.


'İNSANLARI MUTLU ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ'

Bordo-mavili camianın temel özelliğinin mücadele ve coşku olduğunu belirten Tekke, "Bence konuşmalardaki en önemli vurgu, bu coğrafyadaki bu renge aşık olan insanların temel ortak bir duygusu var; o da mücadele ve coşku. Umarım o savaşçı ruhumuzu her an her maçta göstererek bu insanları mutlu etmek için elimizden geleni yaparız. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Nice 58'inci yıllara. İnşallah 158, 258 olur ama bunlar şampiyonluk sayılarının çok olduğu yıllar olur" ifadelerini kullandı.

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