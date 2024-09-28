Faizler düşecek mi? 2024 kredi faizleri düşecek mi?

Milliyet'in haberine göre; BDDK, 31 Temmuz 2023'te yaptığı düzenlemeyle, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarını, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar vermişti. Bu karar kredi faizlerinde yükselişe yol açmış, böylece kredi arzında olduğu gibi talebinde de sınırlandırmayı hedefleyen bir uygulama olmuştu.

BDDK'nın yeni kararıyla birlikte bu düzenlemede daha önce kullanılan oranlara dönüldü. Peki bireysel ve konut kredilerine ilişkin getirilen ilave risk ağırlıklarının kaldırılması bu kredilerde faiz oranlarını düşürür mü? İşte düzenleme ile ilgili detaylar...

milliyet.com.tr'ye açıklama yapan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu şekilde konuştu:

"Geçtiğimiz dönemde BDDK bankaların kredi potansiyeline ilişkin bazı düzenlemeleri hayata geçirmişti. Bu düzenlemeyle beraber ihtiyaç kredisi ve konut kredisinde risk ağırlıkları artırılmıştı. Bu ne demek oluyor? Eğer bankalar daha fazla ihtiyaç kredisi ve konut kredisi kullandıracaksa sermayelerini artırma durumunda kalmıştı. İlgili dönemde daha az ihtiyaç kredisi ve konut kredisi kullandırılmıştı.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte bu kaldırıldı. Bununla birlikte bankaların maliyeti düştüğü için kredi faizlerinin de düşmesini bekliyoruz. Özellikle önceki dönemde konut piyasasında iç talebin tekrar dengelenmesi ve önlemlerin alınması adına konut kredisinde faizler yükselmişti. Faizlerin tekrar düşeceğini öngörüyoruz.

Şu anda konut kredi faizlerinde yüzde 2.79'a varan bir kampanya oldu. Yavaş yavaş konut piyasasının açılmaya başladığını görüyoruz. Bir senedir konut piyasasında daralma piyasayı olumsuz etkilemişti. Yavaş yavaş piyasada daralmanın son bulacağını göreceğiz. Konut kredisinde faizler düşüşe geçecektir.

Faiz düşüşleri kademeli bir şekilde olacaktır. Şu anda Merkez Bankası politika faizinin değişeceğini düşünmüyorum. Son yayınlanan metinde de sıkı para politikası duruşunun devam edeceğine ilişkin bilgiler mevcuttu. Hızlı bir şekilde faiz düşüşü olmayacaktır. Eğer düşüş olacaksa gelecek yılın ilk çeyreğinde düşüş başlayacaktır.