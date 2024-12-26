Haber Tarihi: 26 Aralık 2024 14:19 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 14:19

Faiz düşerse altın yükselir mi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 22 ay sonra faiz indirimi gelirken yatırımcılar döviz, altın, dolar ve euro yükselir mi araştırmaya başladı. Uzun zaman sonra TCMB'den faiz indirimi kararı geldi.

Faiz düşerse altın yükselir mi?
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Mart ayından beri faiz oranı %50'de sabit bırakılıyordu. 22 ay sonra faiz indirimi uygulanmasının ardından yatırımcının gözü altın fiyatlarına çevrildi. Altın yatırımı yapanlar faiz düşerse altının nasıl etkileneceğini araştırdı.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 22 ay sonra faiz indirimine gitti. En son indirim 2023 Şubat ayında yapılırken mart ayından bu zamana kadar faiz %50 oranında sabit bırakılmıştı.

Faiz indirimiyle beraber altın ve borsada yükseliş yaşanabilir. Faiz indirimi olduğunda altın fiyatları genelde artmaktadır. Altın, faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olmasından dolayı düşük faiz zamanlarda yatırımcının tercihlerinden biri olur.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

Bugün Merkez Bankası faiz oranını açıkladı. Açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.
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