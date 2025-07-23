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Eyüp Aydın, Samsunspor'a çok yakın

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın transferinde mesafe katetti.

calendar 23 Temmuz 2025 13:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Eyüp Aydın, Samsunspor'a çok yakın
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Yeni sezona da hızlı bir giriş yapmak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarına yoğunluk verdi. Orta saha bölgesini güçlendirmek istenen Samsun temsilcisi, kancayı Galatasaray'ın genç ismine taktı.

OYUNCU İKNA OLDU

Samsunspor'un Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile anlaştığı ifade edildi. Samsunspor yönetimi Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.

4 MAÇTA SÜRE ALABİLDİ

Eyüp Aydın, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını sırtına yalnızca 4 maçta geçirebildi. Genç orta sahanın bu karşılaşmalarda 1 de golü bulunuyor.

Eyüp Aydın'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.

 
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