Eyüp Aydın, Samsunspor'a çok yakın

Yeni sezona da hızlı bir giriş yapmak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarına yoğunluk verdi. Orta saha bölgesini güçlendirmek istenen Samsun temsilcisi, kancayı Galatasaray'ın genç ismine taktı.
OYUNCU İKNA OLDU
Samsunspor'un Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile anlaştığı ifade edildi. Samsunspor yönetimi Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.
4 MAÇTA SÜRE ALABİLDİ
Eyüp Aydın, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını sırtına yalnızca 4 maçta geçirebildi. Genç orta sahanın bu karşılaşmalarda 1 de golü bulunuyor.
Eyüp Aydın'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.
OYUNCU İKNA OLDU
Samsunspor'un Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile anlaştığı ifade edildi. Samsunspor yönetimi Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.
4 MAÇTA SÜRE ALABİLDİ
Eyüp Aydın, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını sırtına yalnızca 4 maçta geçirebildi. Genç orta sahanın bu karşılaşmalarda 1 de golü bulunuyor.
Eyüp Aydın'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.