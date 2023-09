Eylül ayı ile ilgili sözler ve mesajlar 2023: Hoşgeldin eylül sözleri

Eylül ayı mesajları ve sözleri 2023 Eylül ayının başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilen eylül ayı, tarih boyunca edebiyatçılara, şairlere, sanatçılara ilham oldu. Bu noktada Eylül ayı sözleri araştırmaları hız kazandı. Sonbahar mevsiminin hissettirdiği duyguları sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, Eylül ayı ile ilgili sözler ve resimli Eylül mesajları araştırıyor. İşte, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, resimli kısa, uzun seçenekleriyle Hoş geldin Eylül mesajları ve sözleriEylül ayı geliyor; senden çok beklentim var Eylül ayı kışıma bahar, kalbime umut getir."Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum""Hadi gel tut ellerimi! Benimle meydan oku her çaresizliğe benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım onuncu aylara ben bir eylül sen bir haziran.""Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle ""Eylül Kelimelerin en güzeli. Hisli, pişmanlık uyandıran, kırlangıçlar ve portakal çiçekleri ""Eylülde aşk, eylülde acı, eylülde yalnızlık zordur, Eylülde her şey zordur, ben eylülü onun için severim ""Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde.""Gittin, Bir eylül sabahı. Suretini aynada bırakarak.""Dedim ya Eylüldü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin "Ayrılıkların, aşktan büyük yaşandığı, koca bir ömürdür eylül. Yağmurdur, hüzündür, kimse bilmesin isterim, Eylül, Piraye'dir. (Nazım Hikmet Ran)Bugün Eylül'ün hazanı, sararan hayatlar arasından sıyrılıp geldi. Sen bana hüzün ben sana mutluluk nerde kaldı sonbaharda gelecek mutluluk.En güzel hikayeyi kendisine anlatacak bir Eylül kalmış gibi, en ağır hikayeyi dinlemek Eylül'ün sırtına kalmış gibi. (Nazan Bekiroğlu)Her eylül bir başlangıç. Seç bir eylül, gel. Sıra sende.Eylül Ayı huzurun bereketinle gel yeşilliğinle gel insanların üzülmeyeceği günlerinle gel. Dünyamızın yeşile maviye huzura ihtiyacı var. Hoş geldin eylül...Hoş geldin eylül; senden çok beklentim var Eylül ayı kışıma bahar, kalbime umut getir.Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar."Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum"Eylül ayında anlatılan aşk masalları insanlara neşe, sevinç, mutluluk ve gelecek sunar.En güzel hikayeyi kendisine anlatacak bir Eylül kalmış gibi, en ağır hikayeyi dinlemek Eylül'ün sırtına kalmış gibi. (Nazan Bekiroğlu)Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla. Eylül'ü konuşalım. –Cemal Süreya–"Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık.""Bir eylül gibi geçer gidersin ömrümden. Yapraklarımı döker. Kırar atarsın kolumu kanadımı."Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum. (Ataol Behramoğlu)"Eylülde aşk, eylülde acı, eylülde yalnızlık zordur,Eylülde her şey zordur, ben eylülü onun için severim..."Eylülde gelirim demişti, gözlerim hep yolda, aklım dalından düşen yaprakta.Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık. Ahmet TelliBugün olmazsa yarın, yarın olmazsa önümüzdeki ay, malum Eylül'lerin hep kayda değer anıları var. -Buket Konur-"Eylül... Kelimelerin en güzeli. Hisli, pişmanlık uyandıran, kırlangıçlar ve portakal çiçekleri..."Dedim ya, Eylül'dü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin. Cemal SüreyaHer gönül insanı yemiştir, ömründe birkaç kez, Eylül'ün tokadını. Servet Saygınoğlu"Eylülde aşk, eylülde acı, eylülde yalnızlık zordur, Eylülde her şey zordur, ben eylülü onun için severim..."Kasımı yaşayamıyorsan eylülde kalmışsındır. -Kahraman Tazeoğlu-"Gittin bir eylül sabahı. Suretini aynada bırakarak.""Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde."Eylül hazan mevsimi, eylül dalından düşen yaprağın toprağa düştüğü an."Dedim ya... Eylüldü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin..."Bir ayrılıktı, bir savruluştu sevgiliden, hayattan. Eylüldü ayrılığın adı."Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde."Eylül hazan mevsimi, eylül dalından düşen yaprağın toprağa düştüğü an.Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle... (Turgut Uyar)