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EuroBasket çeyrek final maçları çarşamba günü oynanacak

2025 FIBA Kadınlar EuroBasket'te çeyrek final maçları çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak.

calendar 24 Haziran 2025 14:38 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 14:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroBasket çeyrek final maçları çarşamba günü oynanacak
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı, çarşamba günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak iki karşılaşmanın ardından son yarı finalistler belli olacak.

D Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlayan son turnuvanın finalisti İspanya ile C Grubu'nda ikinci sırayı alan Çekya, çarşamba günü saat 17.30'da karşılaşacak.

Üç maçını da kazanarak C Grubu'ndan lider çıkan son şampiyon Belçika ile D Grubu ikincisi Almanya arasındaki mücadele ise çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.


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