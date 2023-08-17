Eş durumu tayini 2023: MEB eş durumu tercih ekranı açıldı mı | Eş durumu tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar

Öğretmen yer değişikliği atama başvurusu için beklenen tarih geldi. 2023 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı MEBBİS üzerinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığından gelen açıklama ile başvurular 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç 2023 yaz tatili mazerete bağlı atama başvurularına geldi. MEB kılavuzunda yer alan bilgiye göre başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu" doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Atamalar ise ağustos sonunda gerçekleşecek. Peki, MEB yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, MEBBİS başvuru ekranı ve ayrıntılar...Başvuru tarihleri: 7 -14 AğustosTercih tarihleri: 17-21 AğustosAtama sonuçları ilanı: 23 Ağustostebligat ve ilişik kesme işlemleri: 24 Ağustos itibari ile.1. Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.2. Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.3. İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir.4. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih önceliklerini dikkate alarak atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, başvuru formuna yazacaklardır.5. Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 6. Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncellemekle sorumludur.