Eren Elmalı: 'Buralara gelmek için çok emek verdik'

Galatasaray'a devre arasında katılan Eren Elmalı, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLER"
Şampiyonluğun ardından mutluluğunu dile getiren Elmalı, "Buralara gelmek için çok emek verdik. Bana destek veren takıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yanımızda oldukları, güç oldukları için taraftarlarımıza teşekkürler." dedi.
"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLER"
Şampiyonluğun ardından mutluluğunu dile getiren Elmalı, "Buralara gelmek için çok emek verdik. Bana destek veren takıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yanımızda oldukları, güç oldukları için taraftarlarımıza teşekkürler." dedi.
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