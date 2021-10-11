Enner Valencia'nın golü Ekvador'a yetmedi

Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu maçında Fenerbahçeli Enner Valencia, 37'de takımının tek golünü penaltıdan kaydetti ve 65 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Enner Valencia'nın golü Ekvador'a yetmedi
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11 Ekim 2021 01:50
Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubu'nda Ekvador ile Venezüela karşı karşıya geldi.

Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ilk 11'de başladığı karşılaşmada Ekvador, deplasmanda Venezüela'ya 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Enner Valencia penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturarak takımını maçta öne geçirdi.

Ev sahibi Venezuela ise 45+1'de Machis ve 64'te Bello'nun golleriyle galibiyeti elde eden taraf oldu.

Ekvador bu sonuçla 16 puanda kaldı ve Dünya Kupası'na katılma umutladını sürdürdü. Venezuela ise 7 puana yükseldi ve son sıradan kurtulma umutlarını artırdı.


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