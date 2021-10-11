Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubu'nda Ekvador ile Venezüela karşı karşıya geldi.



Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ilk 11'de başladığı karşılaşmada Ekvador, deplasmanda Venezüela'ya 2-1 mağlup oldu.



Karşılaşmanın 37. dakikasında Enner Valencia penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturarak takımını maçta öne geçirdi.



Ev sahibi Venezuela ise 45+1'de Machis ve 64'te Bello'nun golleriyle galibiyeti elde eden taraf oldu.



Ekvador bu sonuçla 16 puanda kaldı ve Dünya Kupası'na katılma umutladını sürdürdü. Venezuela ise 7 puana yükseldi ve son sıradan kurtulma umutlarını artırdı.



