Enerjik Kediler İçin Evde Yapılacak Oyun Önerileri

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Gerçek bir oyun istiyorsanız bu oyunları beraber eğlenceye dönüştürmemiz gerekiyor. Evinizde bulunan eşyaları ve hayal gücünüzü birleştirerek herhangi bir harcamaya gerek kalmayacak ve sosyal kedilerinin için evde oyunlar yaratabileceksiniz. Yavru kediler evdeki her nesne ile oynayabilir. Yetişkin bir kedi ise onu eğlenceli hale getirdiğiniz zaman eğlenceli her oyunu oynayabilir. Burada kediler için en iyi oyunları biliyor olmak, beraberinde önemli kazanımları da getirecektir.Kedi dostlarımızın en sevdiği şeylerden bir tanesi kovalamaca oynamak. Bir battaniyenin altına elinizi sokup sağ sol hareketler yaparak kedimize kovalayıcı bir oyun yaratabilirsiniz. Kediniz bu davranışınızı gördüğü zaman hemen oyuna dâhil olacaktır. Elinizin oyun sırasında çizilmesini engellemek için kalın bir battaniye kullanabilirsiniz. Gerekirse bir tane kukla ya da eldiven gibi nesnelerle de bu oyunu tekrarlayabilmeniz çok eğlenceli bir oyun fikri olacaktır.Kediler ses çıkaran buruşuk nesneleri çok severler. Bu sebeple onun eğlenceli vakitler geçirebilmesini sağlamak için onu buruşuk bir kese kâğıdı ile sarabilirsiniz. Kedi kese kâğıdının içinde iken siz de onu dışarıdan tırmanarak oyuna dâhil olabilirsiniz. Kediniz görmüş oldu her gölge ya da sesin peşinden gider. Kese kâğıdının uçlarına delikler açarak onu kese kâğıdının arkasından koşturmaya teşvik edebilirsiniz. Kese kâğıdını kovalayarak çok eğlenceli vakitler geçireceksiniz.Çok az bir çaba harcayarak eğlenceli vakitler için oyunlar yapabilirsiniz. Bir fayans ya da muşamba üzerinde buz küplerini kediniz ile karşılıklı olarak birbirinize atabilirsiniz. İlk başta oyunu tanıyıp bilmeyen kediniz kısa zaman içerisinde oyunu öğrenecek ve size eşlik edecektir. Bu oyunu top ile de yapabilirsiniz. Oyunu kedinizle iletişim kurmak için de kullanabilirsiniz.Oyun oynarken kediniz ile aranızdaki iletişimi kuvvetlendirme imkanına sahip olurken kedinizin daha kolay vakit geçirmesine ve sosyal bir kedi olmasını da zemin hazırlayacaksınız. Aynı zamanda oyun oynamak kediler için egzersiz zamanı anlamına da geliyor. Kedinizin sizi olan ilgisi oyun vasıtası ile artarken onların avcılık yönlerinin de öne çıktığını göreceksiniz. Oyun ile sosyalleşen kedinin kilo kontrolünü korunmasına da öncülük ettiğinizi de göreceksiniz.Kediler çok sosyal canlılar olmasından dolayı kedinin içerisinde biriken enerji negatifliğe dönecek ve geçimsiz bir kedi olmasına neden olacaktır. Diğer bir durumda ise kediniz içi kapanır, evinize alışamaz ve sizi benimseyemez. Kedimiz henüz daha yavru ise siz ona hangi nesneye verirseniz verin onunla oynayacaktır. Ancak onun bir bebek olduğunu unutmayarak ona zarar verecek nesnelerle oynamasına izin vermemeniz gerekiyor. Keskin uçlu olan ya da uyutabileceği boyutlarda olan oyuncaklar yerine yumuşak cisimli oyuncaklar verebilirsiniz.Yetişkin kediler kendilerini koruya bildikleri için onlarla oyun oynamak daha kolay. Ancak yetişkin kediler oyunlardan çok çabuk sıkılır bu yüzden sürekli oyun çeşitliliğini artırmak iyi olacaktır. Hışırtılı ses çıkaran kâğıtlar, ip yumakları, sopalı oyuncaklar ile oyunlar üretebilirsiniz. Oyun süresi bittiğinde oyuncakları kedinin görmeyeceği ve göre sıkılmayacağı şekilde ondan saklamanız gerekiyor.