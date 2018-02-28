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Emre Mor, Celta Vigo'yu kurtaramadı! Girona...

La Liga'da 26. haftada Girona, Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Emre Mor, Celta Vigo'yu kurtaramadı! Girona...
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28 Şubat 2018 01:19
La Liga'da 26. haftada Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, Girona'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Portu ile öne geçen Girona, ilk devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında baskı kuran Celta Vigo, aradığı golü bulamadı ve Girona'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Milli futbolcu Emre Mor, 11'de sahaya çıktığı mücadelede 90 dakika oynadı.

Bu sonuçla birlikte Girona puanını 37'ye çıkardı. Celta Vigo ise 11. mağlubiyetini alarak 35 puanda kaldı.



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