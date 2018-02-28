La Liga'da 26. haftada Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, Girona'ya konuk oldu.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Portu ile öne geçen Girona, ilk devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında baskı kuran Celta Vigo, aradığı golü bulamadı ve Girona'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Milli futbolcu Emre Mor, 11'de sahaya çıktığı mücadelede 90 dakika oynadı.
Bu sonuçla birlikte Girona puanını 37'ye çıkardı. Celta Vigo ise 11. mağlubiyetini alarak 35 puanda kaldı.
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Karşılaşmanın 14. dakikasında Portu ile öne geçen Girona, ilk devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında baskı kuran Celta Vigo, aradığı golü bulamadı ve Girona'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Milli futbolcu Emre Mor, 11'de sahaya çıktığı mücadelede 90 dakika oynadı.
Bu sonuçla birlikte Girona puanını 37'ye çıkardı. Celta Vigo ise 11. mağlubiyetini alarak 35 puanda kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın