Haber Tarihi: 31 Ocak 2024 10:52 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 10:52

EKYS sınavı ne zaman? 2024 EKYS nedir, kaç saat, dakika?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) 18 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. Peki, EKYS sınavı ne zaman? 2024 EKYS nedir, kaç saat, dakika?

EKYS sınavı ne zaman? 2024 EKYS nedir, kaç saat, dakika?
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ÖSYM'nin sınav takvimi ile 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) sınav tarihi belli oldu. Buna göre, 2024 EKYS sınavı şubat ayında yapılacak. Peki, 2024 EKYS sınavı ne zaman?

2024 EKYS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) 18 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

Sınava başvurular, 4 Ocak ile 11 Ocak tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 18 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları, 8 Mart 2024 tarihinde erişime açılacak.

EKYS sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görev almak isteyen öğretmenler için düzenlenen bir sınavdır. Sınavda, adayların genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi konularından sorulara cevap vermesi gerekiyor.

Sınava katılacak adaylar, sınav başvuru kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilir.

EKYS sınavının başvuru kılavuzunda sınava dair tüm detaylar yer alıyor. Adayların, sınava başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatlice incelemesi gerekiyor.

EKYS sınavı nedir?

EKYS sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetici olarak görev almak isteyen öğretmenler için önemli bir fırsat. Sınavda başarılı olan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görev alabilecek.

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın kısaltmasıdır. Bu sınav, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görev almak isteyen öğretmenler için düzenlenen bir sınavdır. Sınavda, adayların genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi konularından sorulara cevap vermesi gerekiyor.

EKYS sınavı kaç dakika, kaç saat?

EKYS sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak.

EKYS sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetici olarak görev almak isteyen öğretmenler için önemli bir fırsat. Sınavda başarılı olan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görev alabilecek.

EKYS sınavı, 2024 yılında 18 Şubat tarihinde yapılacak. Sınav başvuruları, 4 Ocak ile 11 Ocak tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 18 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek.
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