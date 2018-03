Ehliyet sınav giriş yeri belgesi sorgulama | Ehliyet sınavı ne zaman tarihi?

Sınav giriş yerleri ve belge çıkarmak için tüm detaylar resmi site üzerinden açıklandı. Peki Ehliyet sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz...Sürücü kurslarına giderek trafik, ilk yardım ve motor dersleri gören sürücü adayları, 23 Aralık 2017 (Cumartesi) günü, 2017 yılının son ehliyet sınavında ter dökecek. Sürücü adayları internet üzerinden "ehliyet sınavına giriş belgemi nereden alabilirim" ve "ehliyet sınavına nerede gireceğim" aramasını yapıyor. Sürücü adayları sınava giriş belgelerini dosyalarının olduğu sürücü kurslarından temin edebilirler. Sürücü kursları sınav giriş belgenizi onaylatarak sizlere elden ulaştırıyor. Sürücü kursunu arayarak belgenizin hazır olup olmadığını öğrenin. Kimliğiniz ve bu belge olmadan MTSKS-5 ehliyet sınavına giremezsiniz.Ehliyet sınavına girecek adaylar, MEB resmi internet sitesinden veya e-Devlet uygulamasından sınav giriş yerlerini öğrenebilirler. Bu seçenekler dışında; kayıt olunan sürücü kursundan da sınava nerede girileceği bilgisine ulaşılabilir.Ehliyet sınavı, 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da yapılacak. Sınav sonuçları, 4 Ocak'ta açıklanacak. Adayların sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan alması gerekiyor. 70 puana ulaşamayan adaylar başarısız sayılacak23 Aralık'ta yapılacak ehliyet sınavına girmek isteyenler en geç 9 Kasım'da başvurularını gerçekleştirmek zorundadır.Ehliyet sınavında adaylara toplam 50 soru sorulur;- Trafik dersinden 23 tane,- İlk yardım dersinden 12 tane,- Motor dersinden 9 tane,- Trafik adabı dersinden de 6 tane soru sorulur.Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Sınavda başarılı olabilmek için en az 35 sorunun doğru cevaplandırılarak 70 puan alınması gerekir. 4 yanlış 1 doğruyu götürmez. Başarılı olanlar direksiyon sınavına girerler. Direksiyon sınavında da ilk olarak adaya aracın tanınması ile ilgili sorular sorulur. Ardından sürüş aşamasında belirli kriterlere uyarak yeterli puanı alanlar ehliyet almaya hak kazanır.Ehliyet sınavına girmek isteyen sürücü adayları toplamda 4 defa teorik sınava, 4 defa uygulama sınavı (direksiyon sınavı) girme hakkı vardır. Eğer aday sınav döneminde mazeretsiz şekilde sınava girmezse bir hakkını kullanmış sayılmaktadır. Sınava mazereti nedeniyle giremeyen adayların durumu yönetmelikte belirtilmiştir. Eğer sürücü adayı 4 sınav sonucunda başarısız olursa, kursu tekrar etmek zorunda kalır. Teorik sınavda başarılı olan adaylar 4 defa direksiyon sınavına girme hakkına sahip.Direksiyon sınavında 4 defa başarısız olunduğu takdirde kursa, direksiyon eğitim ücretini ödeyerek ve zorunlu direksiyon eğitim saati doldurularak 4 defa daha sınava girme hakkı verilecektir. Tüm bunlar göz önüne alındığında sürücü adayı 4 defa teorik sınava, teorik sınavdan başarılı olduktan sonra, 4+4 toplam 8 defa direksiyon sınavına girebilir.Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıdaki gibi..a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmak.d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporualmış olmak.e. "Sabıka kaydının olmadığına dair" dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.