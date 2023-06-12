Haber Tarihi: 12 Haziran 2023 17:33 - Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 17:33

E-Okul sistemi ne zaman kapanıyor? 2023 e-okul VBS sistemi kapandı mı, not girişleri ne zaman kapanıyor?

E-okul sistemi, Türkiye'deki öğrenci ve öğretmenlerin eğitim bilgilerini takip edebilecekleri bir çevrimiçi platformdur. Bu sistem, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir ve öğrencilerin notları, devamsızlık durumları, sınav sonuçları ve diğer önemli bilgiler gibi çeşitli verileri içerir. Peki e-okul öğretmenlere ne zaman kapanıyor? Yanıtı aşağıdaki makalemizde...

E-Okul sistemi ne zaman kapanıyor? 2023 e-okul VBS sistemi kapandı mı, not girişleri ne zaman kapanıyor?
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Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala e-Okul not girişinin kapanıp kapanmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Özellikle devamsızlık sınırında olan öğrenciler, devamsızlıkların e-Okul VBS'ye işlenip işlenmediğini araştırıyor. Okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran günü çalacak ders ziliyle sona erecek. Karne dağıtımı olmadan önce İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri o döneme ait not bilgisi, devamsızlık bilgisi ve daha önceki yıllara ait alınan belgeleri görüntüleyebiliyor. Peki 2023 e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? İşte, konuyla ilgili son durum… 
E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANIYOR?
Not girişinin sona ermesi, e- Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu. Ancak yeni uygulamada e Okul karne gününe kadar açık kalacak.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.

E-Okul ne zaman kapanıyor öğretmenlere? 

Öğretmenler için de yaz tatili 16 Haziran'da başlayacak mı? Bu kısım henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni program açıklanması bekleniyor. Genellikle öğretmenler için yaz tatili, MEB tarafından aksi açıklanmadığı müddetçe Haziran ayının sonlarında başlayıp, yeni eğitim-öğretim yılına kadar sürecektir. Bu süre zarfında öğretmenler, dinlenme ve kişisel gelişimlerine zaman ayırabileceklerdir.

E-OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

E-okul VBS'ye giriş yapabilmek için öğrenciye ait bilgilerin bilinmesi gerekiyor. E-okul giriş ekranında öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve okul numarası girildikten sonra doğrulama ekranı çıkıyor. Bu ekranda öğrencinin doğum tarihi, günü, eğitim alınan şube, doğum yeri vb. bilgiler girilerek sisteme giriş yapılıyor.

Sol bölümde bulunan menü aracılığıyla öğrenciler ve veliler not bilgisi, devamsızlık durumu, daha önceki yıllarda alınan belgeler ve diğer birçok bilgiye erişim sağlanabilir.

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