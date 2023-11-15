Haber Tarihi: 15 Kasım 2023 11:06 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 11:06

e-Okul öğrenci-veli giriş ekranı 2023: e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır?

e-Okul VBS giriş öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin devamsızlık, not, sınav gibi pek çok bilginin yer aldığı e-Okul ara tatil ile birlikte yeniden gündeme geldi. İşte, 2023 Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul VBS öğrenci girişi ekranı...

e-Okul öğrenci-veli giriş ekranı 2023: e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır?
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Devamsızlık ve not bilgilerinin yer aldığı e-Okul ekranına ziyaretler ara tatil sürecinde artış gösterdi. Öğrenci ya da veliler, sisteme kendi bilgileri ile e-Okul'a giriş yaptıktan sonra açılan sayfa üzerinden bilgilerini görüntüleyebiliyor. Peki, e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? E-okul üzerinden sınav sonçları nasıl öğrenilir? 
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi okullarda ilk ara tatilin başlamasıyla gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından velileri ve öğrencileri bilgilendirme amacıyla kurulan e-Okul sisteminde öğrencinin eğitim hayatına ilişkin tüm detaylara erişilebiliyor. İşte e-Okul VBS giriş ekranı linki...
E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI 

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir.

E-OKUL'DAN NE ÖĞRENİLİR?

Yazılı Sonucu Sorgulama

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul'a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.

Sınav Bilgileri


e-Okul sayfasının en önemli özelliklerinden birisi de sınav bilgilerinin yer aldığı sayfa. Bu sayfa ile öğrenci ve veliler sınavda sorumlu olunan konulardan haberdar olabiliyor.

Devamsızlık Sorgulama

Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.

Ders Programı
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


e-Okul üzerinden öğrencilerin haftalık ve dönemlik ders programları istenildiği zaman öğreniliyor. Öğrenci ya da velinin sisteme kendi bilgileri ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfa üzerinden kolayca ders programı görüntüleniyor.

Diploma Puanı

Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul'a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.

Sınav Tarihleri

Öğrenciler ve velilerin sözlü veya yazılı sınavların hangi tarihte gerçekleşeceğini sorgulayabildiği sayfadır.

Davranış Notları

Davranış notu, ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışlarını ölçütler kullanılarak öğretmenler tarafından verilen nottur.

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