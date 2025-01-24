Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nda sıfır çektik

Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları sona erdi. Türkiye, organizasyona katıldığı 4 branşta madalya alamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nda sıfır çektik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2025 11:48
İtalya'da düzenlenen 2025 Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları sona erdi.

Torino kentinde 13 Ocak'ta başlayan oyunları Fransa 18 altın, 8 gümüş ve 14 bronz olmak üzere 40 madalyayla zirvede tamamladı.

Güney Kore 20 madalyayla (8 altın, 6 gümüş, 6 bronz) ikinci, Finlandiya ise 15 madalyayla (8 altın, 3 gümüş, 4 bronz) üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, organizasyona 4 branşta katılım sağladı. Kros kayağı, alp disiplini, snowboard ve artistik buz pateni dallarında mücadele eden milli sporcular, madalya alamadı.

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery