Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nda sıfır çektik

İtalya'da düzenlenen 2025 Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları sona erdi.Torino kentinde 13 Ocak'ta başlayan oyunları Fransa 18 altın, 8 gümüş ve 14 bronz olmak üzere 40 madalyayla zirvede tamamladı.Güney Kore 20 madalyayla (8 altın, 6 gümüş, 6 bronz) ikinci, Finlandiya ise 15 madalyayla (8 altın, 3 gümüş, 4 bronz) üçüncü sırada yer aldı.Türkiye, organizasyona 4 branşta katılım sağladı. Kros kayağı, alp disiplini, snowboard ve artistik buz pateni dallarında mücadele eden milli sporcular, madalya alamadı.