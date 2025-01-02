Dumfries parladı, Inter adını finale yazdırdı!

Inter, İtalya Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Atalanta'yı ile karşı karşıya geldi. Al Aval Park'ta oynanan mücadeleyi Inter 2-0'lık skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 49 ve 61. dakikalarda Denzel Dumfries kaydetti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, 56. dakikada yerini Ademola Lookman'a bıraktı.
Sımone Inzaghi'nin ekibi Inter, aldığı bu galibiyet sonrası adını finale yazdırdı.
FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLACAK!
Inter'in finaldeki rakibi, 3 Ocak Cuma günü 22:00'de oynanacak Juventus-Milan maçının kazananı ile belli olacak.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 49 ve 61. dakikalarda Denzel Dumfries kaydetti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, 56. dakikada yerini Ademola Lookman'a bıraktı.
Sımone Inzaghi'nin ekibi Inter, aldığı bu galibiyet sonrası adını finale yazdırdı.
FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLACAK!
Inter'in finaldeki rakibi, 3 Ocak Cuma günü 22:00'de oynanacak Juventus-Milan maçının kazananı ile belli olacak.