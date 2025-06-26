25 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-Fluminense
0-0
25 Haziran
B. Dortmund-Ulsan HD FC
1-0
26 Haziran
Urawa RD-Monterrey
04:00
26 Haziran
Inter-River Plate
04:00
25 Haziran
AGF-Vejle Boldklub
1-0
25 Haziran
AEK Larnaca-Westerlo
3-1
25 Haziran
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
3-0
25 Haziran
Meizhou Hakka-Beijing Guoan
0-4
25 Haziran
Changchun Yatai-Qingdao West Coast
1-0
25 Haziran
Stabaek-Kristiansund BK
3-6
25 Haziran
Rosenborg-Sarpsborg 08
4-6
25 Haziran
Lillestroem-KFUM
2-0
25 Haziran
Aalesund-Viking
0-1

Dortmund ile Fluminense son 16 turuna yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Almanya ekibi Borussia Dortmund ile Brezilya temsilcisi Fluminense, son 16 turuna yükselen takımlar oldu.

calendar 26 Haziran 2025 00:29
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Dortmund ile Fluminense son 16 turuna yükseldi
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Fluminense son 16 turuna kaldı.

ABD'nin Cincinnati şehrindeki TQL Stadı'nda oynanan maçta Alman ekibi Borussia Dortmund'la Güney Kore temsilcisi Ulsan'la karşılaştı.

Borussia Dortmund, maçın 36. dakikasında Daniel Svensson'dan gelen golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanan günün diğer karşılaşmasında, Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns ile Brezilya ekibi Fluminense golsüz berabere kaldı.

F Grubu'nda 7 puanla lider Borussia Dortmund ile 5 puanlı Fluminense son 16 turuna yükseldi.

Mamelodi Sundowns 4 puanla 3. sırada yer alırken, Ulsan ise turnuvayı puansız tamamladı.


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