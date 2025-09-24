Haber Tarihi: 24 Eylül 2025 18:53 - Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 18:53

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını ücretsiz TRT Spor izle | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT Spor'tan canlı izlenebilecek olan Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'de bu hafta Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
DINAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

DINAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DINAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'de bu Dinamo Zagreb, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı TRT Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

DINAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.


Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.

Play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasına Zagreb deplasmanında başlayacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Hırvatistan liginde bu sezon 7 maça çıkan ev sahibi Dinamo Zagreb ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna, Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri



- Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş ile kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

- Dinamo Zagreb ile 3. randevu

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 3. kez resmi müsabakada karşılaşacak.

İki ekip daha önce 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaşmıştı.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiş ve grubuna Dinamo Zagreb deplasmanında başlamıştı.

Hırvatistan'daki müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazanmıştı. Kadıköy'de oynanan maç ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.

O sezon Dinamo Zagreb grubu lider, Fenerbahçe ise 2. sırada tamamlamıştı.

-Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 291. maçı

Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 291. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 290 müsabakada 114'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 412 gol gördü.

- "2" numaralı kupada 149. sınav

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 148 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 64 galibiyet elde ederken 46 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 208 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 187 gole engel olamadı.

- UEFA Avrupa Ligi'nde etkili

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 94 müsabakaya çıktı.

Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken, 20 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 136 gol atarken, kalesinde 96 gol gördü.

- Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 94

 46

 28

 20

 136

 96
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 42

 15

 13

 14

 62

 51
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 290

 114

 62

 114

 397

 412
 

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sergen Yalçın: 'Kazanmak istiyoruz' Beşiktaş Sergen Yalçın: "Kazanmak istiyoruz"
Sergen Yalçın'dan Devrim Şahin sürprizi! Beşiktaş Sergen Yalçın'dan Devrim Şahin sürprizi!
Erzurum'da puanlar son dakikada paylaşıldı! Spor Toto 1. Lig Erzurum'da puanlar son dakikada paylaşıldı!
Fenerbahçe'den 3 futbolcusu için yalanlama! Fenerbahçe Fenerbahçe'den 3 futbolcusu için yalanlama!
Kayserispor - Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz Gündem Kayserispor - Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz
Kenan Yıldız'a övgü: 'O artık yetenek değil, şampiyon' Juventus Kenan Yıldız'a övgü: "O artık yetenek değil, şampiyon"
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz Gündem Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz
Chiesa: 'Rekabetten kaçmam, daha iyi olmamı sağlıyor' Liverpool Chiesa: "Rekabetten kaçmam, daha iyi olmamı sağlıyor"
Bein Sports 1 Canlı İzle: Kayserispor Beşiktaş bedava izle Gündem Bein Sports 1 Canlı İzle: Kayserispor Beşiktaş bedava izle
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mourinho: "Böyle bir futbolu sevmiyorum"
2
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
3
Fenerbahçe'nin kiraladığı yıldız için tarihi çağrı! Taraftar para topluyor
4
Arda Kardeşler'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na cevap!
5
İngilizler, Jelert'i konuşuyor!
6
İtalyanlardan Semih Kılıçsoy yorumu: "Daha fazlası gerekiyor"
7
Filenin Efeleri, çeyrek finalde veda etti!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.